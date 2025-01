Am ersten Börsentag des neuen Jahres zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein ruhiger Start ab. Nach dem abermals sehr erfolgreichen Jahr 2024, das Anlegern einen fast 19 Prozent hohen Dax-Gewinn beschert hatte, sind viele Investoren am Donnerstag nach dem Neujahrstag noch nicht zurück. Viele dürften erst in der kommenden Woche wieder ins Marktgeschehen eingreifen.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein leichtes Plus von 0,2 Prozent auf 19.953 Punkte.

Laut Marktbeobachter Martin Utschneider von Finanzethos geht es "seitwärts ins Jahr 2025" nach einer Konsolidierungsphase, die schon Mitte Dezember begonnen habe. Damals war die Jahresendrally mit dem erstmaligen Anstieg des Dax über die Marke von 20.500 Punkten zu Ende gegangen. Basierend auf Indikatoren sieht er charttechnische "Hinweise auf einen holprigen Start" ins neue Jahr.

Auseinandersetzen müssen sich Anleger am Donnerstag mit negativen Vorgaben aus China. Dort habe das neue Börsenjahr mit einer Enttäuschung begonnen, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts trüber Konjunkturdaten. Der CSI-300-Index mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen sank auf sein niedrigstes Niveau seit Mitte Oktober.

Chinas Wirtschaft habe die zahlreichen Probleme noch nicht überwunden, kommentierte Altmann die dort veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes. Der an Silvester veröffentlichte staatliche Index ging etwas stärker zurück als von Experten erwartet und ein ähnlicher, nun vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" veröffentlichter Indikator fiel im Dezember überraschenderweise um einen ganzen Zähler auf 50,5 Punkte.

Auf Unternehmensseite gab es am ersten Handelstag des neuen Jahres kaum kursbewegende Nachrichten. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gab es im Kreis der wichtigsten Dax-Indizes vereinzelte Schwankungen. Im Rüstungsbereich könnte der italienische Konzern Leonardo mit der Idee europäischer Allianzen für Gesprächsstoff sorgen.

Zurückhaltung an der Wall Street

Anleger an den wichtigsten US-Börsen haben sich am 31. Dezember – den letzten Handelstag des Jahres 2024 – in Vorsicht geübt. Marktbewegende Unternehmensnachrichten lagen nicht vor. Auch an Konjunkturindikatoren herrschte Mangel. Zudem hatten bereits am Montag wichtige europäische Börsen zum letzten Mal in 2024 geöffnet, andere handeln nur verkürzt.

Chinas Börsen unter Druck

Die Börsen Chinas sind am Donnerstag nach tristen Konjunkturdaten unter Druck geraten. In Japan blieb die Börse feiertagsbedingt geschlossen.

Index Punkte Veränderung Hang Seng 19.609 - 2,24 Prozent CSI 300 3.820 - 2,91 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 133,17 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,364 + 0,02 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,573 - 0,09 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0362 + 0,09 Prozent USD / JPY 157,08 - 0,07 Prozent EUR / JPY 162,77 +/- 0,00 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 74,80 USD + 0,16 USD WTI 71,91 USD + 0,19 USD

Umstufungen von Aktien

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 41 (42,50) EUR- 'OUTPERFORM'

- RBC NIMMT DUCOMMUN INC MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 72 USD

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 9700 (9650) DKK - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LINDE AUF 522 (550) USD - 'BUY'

Termine Unternehmen

keine Termine

Termine Konjunktur

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Jährliche Arbeitsmarktstatistik (Schnellmeldung), Jahr 2024

09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 12/24

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung)

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 11/24

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 11/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 11/24

17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX