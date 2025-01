Happy New Year | Feste Wall Street | Tesla verfehlt Auslieferungsziele

Happy New Year und einen guten Start ins Jahr 2025! Der letzte Handelstag des Jahres schloss in den letzten 20 Jahren nur in 30% der Fälle freundlich. Auch das Jahr 2024 schloss am letzten Tag schwächer. Die Karten für den ersten Handelstag des Jahres stehen weitaus besser. In 55% der Fälle schloss der Tag in den letzten 20 Jahren freundlich. Während sich Goldman Sachs zu den Aktien von Fortinet positiv äußert, empfiehlt die Bank of America erneut NVIDIA zum Kauf. Am 6. Januar spricht CEO Jensen Huang auf der CES. Marktteilnehmer warten außerdem auf die Auslieferungszahlen von Tesla. Die Wall Street geht davon aus, dass Tesla im vierten Quartal 507.000 Autos ausliefern konnte.



00:00 Intro

00:20 Überblick

02:10 Tesla | E-Autos (BYD, Li Auto, Nio u.a.)

04:45 China: Apple, Huawei, Flugzeugbauer

06:20 Nvidia | Uber | Autonomes Fahren

07:50 Tesla-Zahlen | Uber

10:50 Arbeitsmarkt | Trump f. Johnson-Wiederwahl

12:17 Maersk warnt vor Hafenstreik

13:40 China | Netflix

16:05 Analysten: Fortinet, GE Aerospace, Google u.v.a.

18:27 Kreuzfahrt | United Health



