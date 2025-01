Börse am Morgen 03.01.2025

Die zum Jahresstart wieder in den Mittelpunkt gerückte Marke von 20.000 Punkten des Dax ist am Freitag im Fokus geblieben und fungierte - wie am gestrigen Vormittag bereits als Widerstand auf der Oberseite.

Eine Stunde nach Handelsbeginn lag der Index bei 19.926 Punkten knapp 100 Punkte im Minus. Der Dax sucht weiter vergeblich nach überzeugten Käufern, die den Index wieder nachhaltig über die 20.000er Marke befördern", schrieb am Morgen Experte Jochen Stanzl von CMC Markets. Der bevorstehende Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar stelle die Entschlossenheit der Anleger auf eine harte Probe.

Bei den Einzelaktien im Dax gab es am Morgen keine größeren Ausschläge, die Titel der Deutschen Telekom waren mit einem Zuwachs von knapp einem Prozent größter Gewinner im deutschen Leitindex, Infineon zierten mit einem Minus von zwei Prozent das Tabellenende. (mit Material von dpa-AFX)