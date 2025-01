APA ots news: Drei schließt SD-WAN-Partnerschaft mit LANCOM Systems und T&N

Wien (APA-ots) - Der Telekom-Komplettanbieter Drei ergänzt sein Angebot für Geschäftskund:innen mit einer Vernetzungslösung für Firmenstandorte. Mit Drei SD-WAN lassen sich Standorte jeder Größe sowie Homeoffice- Arbeitsplätze und Cloud-Anwendungen einfach und sicher ans Firmennetz anbinden. Hierzu erweitert Drei seine Zusammenarbeit mit dem deutschen Netzwerkhersteller LANCOM Systems und dem österreichischen IT-Dienstleister T&N. Seit August 2023 bieten die Unternehmen bereits eine gemeinsame Managed Wifi Lösung an. Die Grenzen moderner Unternehmen sind dynamisch, Teams, Standorte und Ressourcen zunehmend verteilt. Drei SD-WAN ist eine hochintegrierte One-Box-Lösung für die sichere, automatisierte und flexible Vernetzung dezentraler Unternehmensstrukturen. Dank Software-defined Networking lassen sich neue Standorte mit wenigen Klicks ans Firmennetz anbinden und Dienste automatisiert bereitstellen. Als kosteneffiziente MPLS-Alternative bietet Drei SD-WAN dabei maximale Schnittstellenvielfalt (ADSL/VDSL, Glasfaser/GPON, 4G/5G). Innovative Funktionen wie Load Balancing und Dynamic Path Selection sorgen für größtmögliche Bandbreite und Ausfallsicherheit. Drei SD-WAN ermöglicht die zentrale Netzwerk- und Security- Orchestrierung der gesamten Infrastruktur und ist flexibel skalierbar. Großunternehmen können die Lösung entweder selbst betreuen oder als Managed Services über Drei beziehen. So können sie den eigenen Administrationsaufwand minimieren und wertvolle IT- Ressourcen für ihr Kerngeschäft zurückgewinnen. Durch die Partnerschaft mit LANCOM Systems, T&N und Drei profitieren Kund:innen von einer europäischen Lösung, die Digitale Souveränität mit garantiert Backdoor-freier Hardware, einer DSGVO- konform in Deutschland gehosteten Cloud und lokalem Service vereint. Gemeinsam mit Drei entwickelt T&N für die Kunden dabei individuelle Netzwerkkonzepte, bietet technisches Consulting und übernimmt die Implementierung sowie die Wartung der Lösungen. Drei bleibt dabei der Hauptansprechpartner für Kund:innen. Drei Bereichsleiter für Geschäftskunden Christian Kohl : "Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kund:innen gemeinsam mit unseren Partnern LANCOM Systems und T&N eine hochmoderne Lösung für ihre Standortvernetzung anbieten können, die ihnen maximale Sicherheit, Kosteneffizienz, Flexibilität und Skalierbarkeit bietet - und zwar als schlanke One-Box-Lösung überall da, wo es Internet oder Mobilfunk gibt." Weitere Informationen zu Drei SD-WAN auf www.drei.at/sd-wan . Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 478 Mio. Als führender Telekom- Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits rund 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at Über LANCOM Systems: Die LANCOM Systems GmbH ist führender europäischer Hersteller von Netzwerk- und Security-Lösungen für Wirtschaft und Verwaltung. Das Portfolio umfasst Hardware (WAN, LAN, WLAN, Firewalls), virtuelle Netzwerkkomponenten und Cloud-basierendes Software-defined Networking (SDN) sowie Lösungen für Remote und Mobile Access. Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung finden mehrheitlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerk-Managements. Besonderes Augenmerk gilt der Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Vertrauenszeichens "IT-Security Made in Germany". LANCOM wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Würselen bei Aachen. Zu den Kunden zählen KMU, Behörden, Institutionen und Großkonzerne aus aller Welt. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Münchner Technologiekonzerns Rohde & Schwarz. https://www.lancom-systems.de/ Über T&N: T&N steht für maßgeschneiderte ICT-Lösungen im Business-Umfeld. T&N hilft Unternehmen jeder Größe und Branche, durch die passende Information & Communication Technology effizienter und agiler zu werden. Das inhabergeführte Unternehmen wurde 1996 gegründet. Die T&N Gruppe beschäftigt heute rund 200 Mitarbeitende an 12 Standorten in Österreich und in der Schweiz. Die österreichische Landesgesellschaft, die T&N Telekom und Netzwerk GmbH mit Sitz in Wien, ist auf die Bereiche Telefonie, SIP/Internet, Netzwerk und Security spezialisiert. Durch ihre fünf Standorte in Wien, Traun, Innsbruck, Klagenfurt und Graz und sein Team an Fachspezialisten bietet T&N österreichweit einen umfassenden Service und Support, sei es remote oder vor Ort. www.tn-ict.com Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Drei Österreich Tom Tesch Pressesprecher Telefon: 066066033701 E-Mail: tom.tesch@drei.com Website: https://www.drei.at/presse LANCOM Systems Kontakt: Caroline Rixen PR-Managerin LANCOM Systems GmbH Tel.: +49-2405-49936-398 E-Mail: caroline.rixen@lancom.de T&N Kontakt: Sidonia Maurer Marketing-Managerin T&N AG Tel.: +41 835 32 88 E-Mail: sidonia.maurer@tn-ict.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0055 2025-01-08/10:41