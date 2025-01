Der Dax könnte am Dienstag einen Erholungsversuch wagen. Wieder einmal macht sich dabei unter den Anlegern etwas Hoffnung auf eine zunächst bedachte Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump breit. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung einen 0,5 Prozent höheren Auftakt bei 20.238 Punkten.

Zum Wochenauftakt war der Dax der 20.000-Punkte-Marke nahe gekommen, die schlussendlich aber mit einem gewissen Puffer verteidigt wurde. Mit einer fortgesetzten Erholung von diesem Tief könnte er nun auch einen Versuch wagen, diese Korrektur vorerst abzuhaken. Anleger dürfen auch weiter auf den Rekord von Mitte Dezember bei 20.522 Punkten schielen.

Etwas Rückenwind kommt am Dienstag aus New York, wo sich die Börsen am Vorabend quasi auf ihrem Tageshoch aus dem Handel verabschiedet hatten.

Der Dow Jones wagte im Verlauf eine Erholung vom tiefsten Niveau seit Anfang November - trotz hartnäckiger Sorgen, dass es von der US-Notenbank Fed so schnell keine weiteren Zinssenkungen geben wird.

Entscheidend für die Börsen bleiben wohl vorerst die Zins- und Inflationsperspektiven, gepaart mit den ersten Schritten von Trump, sobald er in der kommenden Woche das Amt des US-Präsidenten übernimmt.

Anleger hoffen und bangen diesbezüglich mit jeder Meldung. Am Dienstag nun gab es einen Kreise-Bericht, wonach ein Berater-Team über eine langsame und schrittweise Erhöhung der Zölle nachdenke, um damit die Verhandlungsposition zu stärken und gleichzeitig einen Anstieg der Inflation zu vermeiden.

Sollte Donald Trump seine Zölle nach der Einführung in kleinen Schritten anheben, wäre der befürchtete große Schock erst mal vom Tisch. Es gibt Hoffung, dass die befürchteten Zoll- und Inflationsschocks ausbleiben.

US-Techwerte fallen weiter

Der US-Technologiesektor hat am Montag seine Schwäche versucht abzuschütteln. Die Verluste wurden gegen Handelsende eingegrenzt, nachdem zuvor der Mix aus Zoll-, Inflations- und Zinssorgen in Verbindung mit jüngst steigenden Renditen am US-Markt für Staatsanleihen weiter negativ gewirkt hatte.

Asiens Börsen durchwachsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Unsicherheit vor dem Amtantritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump bestimmt weiterhin das Geschehen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.474 - 1,83 Prozent Hang Seng 19.222 + 1,85 Prozent CSI 300 3.820 + 2,63 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 130,93 + 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,582 - 0,37 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,759 - 0,96 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0246 + 0,28 Prozent USD / JPY 157,55 - 0,07 Prozent EUR / JPY 161,42 + 0,22 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 80,58 USD - 0,43 USD WTI 78,47 USD - 0,35 USD

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz

07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz

11:00 DEU: VW Auslieferungen Konzern Q4/24 und Gesamtjahr 2024

Termine Konjuntur

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 11/24

00:50 JPN: BoJ Handelsbilanz 11/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/24

08:00 ROU: Verbraucherpreise 12/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 1/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/24

