OTS: concile GmbH / Biosynex Technologies GmbH firmiert nach der Übernahme ...

Biosynex Technologies GmbH firmiert nach der Übernahme durch einen deutschen Investor in opTricon GmbH um Berlin (ots) - Biosynex Technologies GmbH, ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und Wartung von optischen Lesegeräten für lateral-flow- und fluoreszenzbasierte Schnelltests spezialisiert hat, gibt eine wesentliche Änderung der Eigentumsverhältnisse und die Rückkehr zu seinem ursprünglichen Namen, opTricon GmbH, bekannt. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde von einem deutschen Privatinvestor von Biosynex SA, Frankreich (ALBIO.PA), übernommen. Mit dieser strategischen Transaktion schlägt das Unternehmen ein neues Kapitel auf und bekräftigt gleichzeitig sein Engagement für Qualität, Innovation und Zusammenarbeit. Das Unternehmen wird nun unter seinem ursprünglichen Namen opTricon GmbH firmieren, was seine Wurzeln und seinen langjährigen Ruf in der Diagnostikindustrie widerspiegelt. Das gesamte Managementteam und die Mitarbeiter bleiben im Unternehmen, so dass eine nahtlose Fortführung der Geschäftstätigkeit in vollem Umfang gewährleistet ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 ist die opTricon GmbH ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der optischen Lesetechnik. In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen als OEM-Hersteller mehr als 40.000 Lesegeräte an über 300 Kunden geliefert. Die in Berlin entwickelten und produzierten Lesegeräte sind IVD- und FDA-zugelassen und entsprechen den höchsten internationalen regulatorischen Standards. Die Produkte des Unternehmens unterstützen rund 300 Testanwendungen in verschiedenen Branchen, darunter In-vitro-Diagnostik beim Menschen, Tiermedizin, Lebensmittelsicherheit, Pharmazeutika, innere Sicherheit und persönliches Wohlbefinden. Im Rahmen dieses Übergangs wird die opTricon GmbH ihre vertrauensvolle und langjährige Partnerschaft mit der Biosynex SA und ihrer Tochtergesellschaft Chembio Diagnostics, Inc. fortführen. Diese Partnerschaften gewährleisten eine kontinuierliche Zusammenarbeit bei der Entwicklung innovativer diagnostischer Lösungen und bieten Kunden weltweit zuverlässige, qualitativ hochwertige Produkte. Die Umbenennung des Unternehmens in opTricon GmbH ist nicht nur eine Rückbesinnung auf die Ursprünge, sondern auch eine Bekräftigung der Mission, erstklassige Technologien und Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen ist gut positioniert, um seine Marktpräsenz zu erweitern und gleichzeitig die hohen Standards beizubehalten, die Kunden und Partner von ihm erwarten. English Version: Biosynex Technologies GmbH rebrands to opTricon GmbH following acquisition by German Investor | Biosynex Technologies GmbH (https://www.biosynex-technologies.de/en/Acquisition25) Pressekontakt: Lutz Melchior Geschäftsführer opTricon GmbH +49 30 6392 2035 info[at]optricon.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103465/5949138 OTS: concile GmbH