Meta & Tesla bullish | Berichtssaison & Konjunkturdaten

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Zahlen von Meta waren rekordverdächtig gestern nachbörslich. Gewinn 8,02 $/Aktie und Umsatz 48,3 Mrd. $ (+ 21 %) stiegen stark an. Die Folge waren steigenden Kurse, denn auch der Ausblick überzeugte die Anleger.

Tesla lieferte schwächere Zahlen, aber die Fans der Aktie konzentrieren sich trotz eines EPS von 0,73 $/Aktie und einem Umsatz von 25,7 Mrd. $ (27,2 Mrd. $ erwartet) vor allem auf dass autonome Fahren, das noch dieses Jahr in den USA, teilweise in Europa und China kommen soll und die Ankündigung eines günstigen Einstiegsmodels.

Gleichzeitig waren die Zahlen im Bereich Speicher und Energie sehr stark.

Konjunkturdaten, wie das BIP fiel mit +2,3 % etwas unter den Erwartungen aus (2,5 %).

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind mit 207.000 unter den Erwartungen von 228.000 zurückgeblieben.



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke