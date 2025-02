Zum Wochenstart versucht der Dax ein paar seiner Vorwochenverluste wieder rein zu holen. Besonders gut schaut direkt nach der Wahl in Deutschland aber der MDax aus. Hier rechnen die Anleger wohl mit einer wirtschaftlichen Wende durch die neue Regierung. Rheinmetall-Aktien sind derweil mal wieder ganz vorne im Dax zu finden. Die neue Regierung ist weiter pro-Ukraine und wird auch für höhere Rüstungsausgaben sorgen.

Auch einige Analysten äußern sich positiv. Der gesamte Sektor ist heute gefragt. UnitedHealth-Aktien stehen dagegen am Freitag unter Druck. Hier hat das Justizministerium wohl ein Wörtchen mitzureden. Die Frage ist allerdings, ob der Abverkauf nicht etwas überzogen war - zumal bereits wichtige Änderungen am System vorgenommen wurden.

Blanke Panik herrschte am Freitag bei Aktionären von Hims & Hers Health. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat daran einen großen Anteil. Warum, darauf geht Martin in der heutigen Sendung ein, aber auch darauf, was die Neuigkeiten tatsächlich für Hims & Hers bedeutet.

Direkt zum Video auf YouTube