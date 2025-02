Wall Street: Wahlausgang im Rahmen der Erwartungen

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Wir sehen nach dem Abverkauf am Freitag den Versuch einer Gegenbewegung. Die Wahlen in Deutschland sind nach Ansicht der meisten US-Investmenthäuser im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Morgan Stanley geht allerdings davon aus, dass die Chancen einer Senkung der Unternehmensbesteuerung nur noch moderat sind. Einige hatten allerdings einen noch stärkeren Wahlausgang für die AfD befürchtet. Während die Aktien von Berkshire Hathaway auf die soliden Ergebnisse positiv reagiert und leicht steigen, geht es bei Domino’s Pizza und Owen Corning nach den Zahlen bergab. US-Hedgefonds-Manager Steve Cohen warnt vor den Gefahren einer nahenden Korrektur an der Wall Street. Das Wirtschaftswachstum dürfte unter den aggressiven Einsparungen von DOGE und dem Zollstreit zunächst leiden, und im zweiten Halbjahr an Schwung verlieren.



00:00 Intro

01:06 Wahlen Deutschland: Fragen zu Koalitionen und Fiskalpolitik

03:15 Europäische und chinesische Aktienmärkte stark

04:37 USA Aktienmarkt schwächelt | Verunsicherung durch Trumps Sparpolitik

09:15 Japan: starke Verbraucherpreise | Chinesischer Immobilienmarkt erholt sich

10:51 Ausblick diese Woche, u.a. Einfuhrzölle Europa

12:40 Widerstand gegen DOGE wächst

14:27 Berkshire Hathaway: Ergebnisse stark | Rekordtief bei Aktienrückkäufen

17:01 Geico, Domino’s Pizza, Owens Corning

18:23 Nvidia, Microsoft, Uber, Tesla, Coinbase & Robin Hood u.a.

21:22 Apple will in Produktion in USA investieren

23:00 Analysten: Autodesk, Alibaba, MongoDB, Nike u.a.



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke