APA ots news: Bargeldversorgung durch Gemeindebund und Nationalbank gesichert

OeNB stellt der österreichischen Bevölkerung eigene Geldautomaten zur Verfügung - Fokus auf Sicherheit Wien (APA-ots) - In ländlichen Gebieten soll der Weg zum nächsten Geldausgabeautomaten kürzer werden. Darauf haben sich die Oesterreichische Nationalbank ( OeNB) und der Österreichische Gemeindebund geeinigt. Die OeNB sorgt mit neuen Geräten für eine Lückenschließung des Bankomatnetzes am Land. Im Vorjahr hat der Gemeindebund mit den Banken eine Vereinbarung zur Standortsicherung der mit 1. Jänner 2024 bestehenden Geldausgabegeräte abgeschlossen. Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann sicherte damals bereits zu, die weißen Flecken in der österreichischen Bargeldversorgung zu schließen. Nun ist es so weit: Am 26. Februar haben die OeNB und der Gemeindebund eine fünfjährige Vereinbarung für bis zu 120 neue Geldautomaten im Land unterzeichnet. "Vor allem in ländlichen Gebieten ist der nächste Bankomat oft weiter entfernt. Mit der Vereinbarung zur Aufstellung neuer Geräte gelingt es uns, die Distanz für die betroffene Bevölkerung zu halbieren. Damit wird der Zugang zu Bargeld für die Österreicherinnen und Österreicher einfacher", so Holzmann. Zwtl.: OeNB bringt 120 neue Geldautomaten Inhalt der Vereinbarung ist die Aufstellung von bis zu 120 neuen Geldautomaten in Gemeinden, in denen es weder ein Geldausgabegerät noch eine Bankfiliale gibt. 2024 gab es insgesamt 329 solcher Gemeinden in ganz Österreich. Mit 120 zusätzlichen Geräten können daher mehr als ein Drittel dieser Gemeinden erreicht werden. Die Gemeinden wurden auf Basis mehrerer Kriterien wie der Gemeindegröße, der derzeitigen Entfernung zum nächsten Geldautomaten und der jeweiligen Infrastruktur als mögliche Standorte priorisiert. In der ersten Welle sollen bis zu 60 Geldautomaten aufgestellt werden, weitere Geräte folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Gemeinden, die für die Aufstellung eines Geräts in Frage kommen, werden direkt vom Gemeindebund kontaktiert und müssen eine geeignete Fläche und etwa auch die Stromversorgung des Geräts sicherstellen. "Ich appelliere an die betroffenen Gemeinden, diese Chance zu nutzen und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine wesentliche Erleichterung im Alltag zu ermöglichen!", so Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes. Zwtl.: Gemeindebund: Moratorium mit Banken als Garantie Was durch die Vereinbarung jedoch klar nicht passieren darf, ist ein Rückzug der Banken aus ihrer Versorgungsfunktion durch Schließung von Bank-Geldautomaten und eine Verlagerung hin zur OeNB. Die Einhaltung des im Vorjahr zwischen Gemeindebund und den Banken abgeschlossenen Moratoriums verhindert die Schließung der Bank- Geldautomaten bis 31.12.2029. "Die OeNB wird daher nur in Gemeinden Bankomaten aufstellen, die außerhalb des Geltungsbereichs des Moratoriums liegen", betont Gouverneur Holzmann. Der Österreichische Städtebund ist bestrebt, sich im Frühling dem Abkommen des Gemeindebundes mit der OeNB anzuschließen. Alle Beteiligten kündigten zudem an, den Fokus auf höhere Sicherheitsstandards zu legen. "Entscheidend für die nächsten Monate und Jahre wird sein, die Bargeldversorgung durch Geldautomaten nicht nur geografisch zu gewährleisten, sondern auch sicherheitstechnisch. Dafür und für eine intensive Zusammenarbeit setze ich mich ein", so Holzmann. Zwtl.: Bargeld ist das weltweit sicherste Zahlungsmittel Die Beliebtheit von Bargeld ist in Österreich nach wie vor ungebrochen: 94 % der Menschen können sich eine Welt ohne Bargeld nicht vorstellen. Mit dem zusätzlichen Servicelevel in der Versorgung leistet die OeNB somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der Wahlfreiheit des Zahlungsmittels für die Österreicherinnen und Österreicher.