APA ots news: Kommunalkredit baut Neugeschäft stark aus

Ergebnis 2024 untermauert Fokus auf Infrastruktur & Energie Wien (APA-ots) - - Neugeschäftsvolumen + 26 % - Konzernjahresergebnis nach Steuern EUR 96,3 Mio. - Cost-Income-Ratio 39 % - Return on Equity nach Steuern 19 % - Stärkung des Kapitals um EUR 100 Mio. - Refinanzierung > EUR 1 Mrd. - Investmentgrade-Ratings von S&P und Fitch angehoben Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat heute ihr Jahresergebnis 2024 veröffentlicht. Dieses unterstreicht den ungebrochenen Bedarf, in die Energiewende und Diversifizierung der Energieversorgung zu investieren sowie nachhaltigen Impact für die Gesellschaft zu generieren. Mit einem Neugeschäftsvolumen von EUR 2.280 Mio. (2023: EUR 1.813 Mio.) legte die Bank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie Public Finance um 26 % zu; die Unternehmensgruppe erzielte eine Cost-Income-Ratio von 39 % und einen Return on Equity nach Steuern von 19 %. Die Kernkapitalquote lag bei 19 %; das Kernkapital steht nach der Kapitalstärkung bei EUR 724 Mio. Kommunalkredit-Interim-CEO Sebastian Firlinger: "Wir haben den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortgesetzt. In einer Phase globaler wirtschaftlicher Stagnation konnten wir unsere Taktung bei Transaktionen stark erhöhen und uns noch breiter aufstellen, vor allem in den Bereichen Asset Management und Advisory. Es ist uns gelungen, viele neue Future Minds zu gewinnen, den Vorstand zu verstärken und mit dem Einstieg des schwedischen Altor Fonds im Juli 2024 unsere Aktivitäten auszubauen. Wir haben bewusst in unsere Zukunft investiert, um nachhaltiges Wachstum zu generieren." Die Ratingagenturen haben das etablierte resiliente Geschäftsmodell, die operative Profitabilität, die stabile Liquidität sowie Risikotragfähigkeit und Kapitalstärke in ihren Beurteilungen 2024 hervorgehoben: Die Investmentgrade-Ratings von S&P Global ( "BBB/A-2" | stabiler Ausblick) und Fitch ("BBB-/F3" | positiver Ausblick) wurden angehoben. Zwtl.: Eckpunkte 2024 Mit EUR 2.280 Mio. lag das Neugeschäftsvolumen klar über dem des Vergleichszeitraums (EUR 1.813 Mio.). 35 % der abgeschlossenen Transaktionen entfielen auf den Sektor Energie & Umwelt, 21 % auf Soziale Infrastruktur, 19 % auf Kommunikation & Digitalisierung, 9 % auf Natural Resources sowie 6 % auf Verkehr & Transport. Die Kommunalkredit hat ihre diversifizierte Refinanzierungsstrategie weiterverfolgt; die Refinanzierungsquellen waren im Bereich von Retail- und Wholesale-Einlagen bzw. Direktgeschäft mit Firmenkunden zugunsten der Kapitalmarktrefinanzierung leicht rückläufig. Einlagen von Privatkunden über die Online-Veranlagungsplattform KOMMUNALKREDIT INVEST lagen zum Jahresultimo bei EUR 1.964 Mio.; Einlagen über KOMMUNALKREDIT DIREKT von Kommunen sowie Einlagen von Firmenkunden/Institutionellen bei EUR 922 Mio. Im Jahr 2024 konnte in Summe über eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt refinanziert werden. Diese Transaktionen unterstreichen das Engagement der Kommunalkredit, sich als regelmäßiger Emittent am Kapitalmarkt zu etablieren. Das Debt-Issuance-Programm wurde Ende des Jahres auf EUR 5 Mrd. aufgestockt, die öffentliche Senior Preferred- Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren auf letztlich EUR 500 Mio. Zusätzlich wurde im Herbst 2024 erstmals seit der Privatisierung der Bank im Jahr 2015 eine Benchmark-Anleihe über EUR 500 Mio. am Markt platziert. Mit einer Laufzeit bis 16. April 2030 ist die Anleihe durch einen Deckungsstock besichert, der sich aus Aktiva an die öffentliche Hand (Public Sector) zusammensetzt. Zwtl.: Ergebniskennzahlen 2024 der Kommunalkredit Gruppe nach IFRS Die IFRS-Konzernbilanzsumme der Kommunalkredit betrug zum 31. Dezember 2024 EUR 6.606,5 Mio. (31.12.2023: EUR 5.871,1 Mio.). Das entspricht einem Anstieg von 12,5 %. Dieser ist im Wesentlichen auf das fortgesetzte Wachstum im Infrastruktur- und Energiefinanzierungsbereich zurückzuführen. Das IFRS-Eigenkapital betrug EUR 767,0 Mio. (31.12.2023: EUR 577,0 Mio.); es wurde durch einen Kapitalzuschuss im zweiten Halbjahr in Höhe von EUR 100 Mio. durch den neuen Mehrheitseigentümer weiter gestärkt. Das Periodenergebnis nach Steuern liegt mit EUR 96,3 Mio. weiterhin auf sehr hohem Niveau. Ausblick Steigende Finanzierungskosten, wirtschaftliche Volatilität und veränderte (regulatorische) Rahmenbedingungen werden auch im Jahr 2025 dominieren. Der europäische Infrastrukturmarkt bleibt dennoch eine tragende Säule der Transformation, indem er entscheidend zur Dekarbonisierung, Digitalisierung, Dezentralisierung und demografischen Entwicklung beiträgt. "Unsere tiefgreifende Infrastruktur-Expertise, gepaart mit der langfristigen Resilienz und dem Wachstumspotenzial des Infrastrukturmarktes, bilden eine solide Basis für unser Geschäftsmodell. Besonders der privat finanzierte Ausbau erneuerbarer Energien, die steigende Nachfrage nach Dateninfrastruktur sowie Investitionen in Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz eröffnen attraktive Chancen, die wir nutzen werden" , so Firlinger. Der Jahresfinanzbericht 2024 der Kommunalkredit ist ab sofort verfügbar unter: https://www.kommunalkredit.at/investor- relations/finanzberichte Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Corporate Communication & Marketing Telefon: +43 1 31631 593 E-Mail: communication@kommunalkredit.at Website: https://www.kommunalkredit.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom