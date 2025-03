Siemens Gamesa trennt sich von Windenergie-Geschäften in Indien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Windturbinen-Hersteller Siemens Gamesa trennt sich vom größten Teil seiner Windenergie-Geschäfte in Indien und Sri Lanka.

Eine vom indischen Unternehmen TPG angeführte Gruppe von Investoren bringe das Portfolio in eine neue Gesellschaft ein, an der TPG die Mehrheit hält, teilte Gamesas Mutterkonzern Siemens Energy am Mittwoch mit. Gamesa gebe 90 Prozent seiner Windenergie-Aktivitäten in Indien und Sri Lanka ab und werde mit zehn Prozent an der neuen Gesellschaft beteiligt. Rund 1000 Beschäftigte wechselten die Seiten. Zudem gebe Gamesa zwei Produktionsstätten in Indien ab.

Siemens Gamesa hatte Siemens Energy wegen Qualitätsmängeln über Jahre Milliardenverluste eingebrockt. Als Konsequenz will sich Siemens Energy mit Gamesa aus Randgeschäften zurückziehen und sich auf seine Kernmärkte konzentrieren.

