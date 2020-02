Aktien New York: Wenig Bewegung - Rekorde bleiben in Sichtweite

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street trotzen weiterhin der Coronavirus-Epidemie. Die wichtigsten Aktienindizes stagnierten am Freitag mehr oder weniger und bewegten sich damit in der Nähe ihrer Höchststände. Händler zufolge hoffen die Anleger weiterhin, dass die Mediziner und die verantwortlichen Behörden die Krise in den Griff bekommen können.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt 0,02 Prozent im Minus bei 29 418,49 Punkten. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,05 Prozent auf 3375,74 Punkte vor und der Technologie-Index Nasdaq 100 gewann 0,16 Prozent auf 9610,59 Punkte.

Ein Ende der Covid-19-Epidemie ist weiter nicht absehbar. Die Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 in China stiegen mit einer neuen Zählweise der Infektionen am Freitag wieder stark./la/he