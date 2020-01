Analogix stellt den branchenweit stromsparendsten UHD-eDP-TCON mit 3D-Farbskalenrotation und In-Cell-Touch vor

Der ANX2187 erfüllt die Marktnachfrage nach langlebigeren, dünneren und helleren Notebook-PCs. Die Funktionen zur Farbverbesserung sind für Creator-PCs von entscheidender Bedeutung.

Analogix Semiconductor, Inc. hat heute seinen ANX2187 angekündigt. Er ist der Ultra HD (UHD) Embedded DisplayPort™ 1.4b (eDP) Timing-Controller (TCON) mit dem branchenweit niedrigsten Stromverbrauch. Er bietet eine 3D-Farbskala-Rotation im optischen Bereich, Selbstaktualisierung (PSR) und ein selektives Update des Panels (PSR2), VESA DisplayHDR™ 1000-Unterstützung sowie In-Cell-Finger- und Active Stylus-Touch für Notebooks PCs mit einer Grafikdisplayauflösung von bis zu 3840x2400.

Der ANX2187 ist der einzige Notebook-TCON mit integrierter 3D-Farbskala-Rotation im optischen Bereich, die das Problem der Farbanpassung zwischen verschiedenen Anzeigefeldern sowie die Herausforderung von Displays mit schwachem Blaulicht löst und gleichzeitig die Farbgenauigkeit für die anderen Farben beibehält. Darüber hinaus befasst sich dieses Notebook mit dem Thema Standard Dynamic Range (SDR) und High Dynamic Range (HDR), die beide eine Farbkonvertierung benötigen.

Gleichzeitig nutzt der ANX2187 die Technologieführerschaft von Analogix bei Prozessen mit geringem Stromverbrauch und senkt den UHD-60-Hz-Stromverbrauch mithilfe der 28-nm-Prozesstechnologie, dem bislang kleinsten UHD-Notebook-TCON-Paket, auf 216 bis 286 mW.

„Der ANX2187 vereint unsere Fähigkeiten in den Bereichen stromsparendes Design, Silizium-Prozessführerschaft, In-Cell-Touch, Farbmanagement und High-Dynamic-Range-Technologie (HDR), die für hochauflösende Notebooks mit leistungsstarker Hardware, Farbgenauigkeit, Farbraum und HDR unerlässlich sind“, sagte Michael Ching, Vice President Marketing bei Analogix.

Der ANX2187 befindet sich in der Massenproduktion. Produktvorführungen finden während der dieswöchigen CES® 2020 in der Analogix Exhibitor Suite 30-136 im The Venetian in Las Vegas statt.

Über Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. entwickelt und fertigt Halbleiter für den digitalen Multimedia-Markt – von portablen Geräten, wie Smartphones, Notebooks und AR/VR-Head-Mounted Displays, bis hin zu großen, hochauflösenden Fernsehern und High-End-Grafikkarten. Analogix ist Marktführer bei der Bereitstellung von Halbleiter-Komplettlösungen für Schnittstellen-Konnektivität für DisplayPort unter dem Markennamen SlimPort, wie etwa Hochgeschwindigkeits-Signalauswerter. Das Unternehmen ist Branchenführer im Bereich Anzeigenfeld-Controller, wie z. B. High-Speed-Timing-Controller-Lösungen mit niedrigem Stromverbrauch. Der DisplayPort-Standard ist eine innovative digitale Schnittstelle im Paketformat für hochauflösende Video- und Audioformate, der von der Video Electronics Standards Association (VESA) entwickelt wurde. Produkte der Marke SlimPort sind über den USB-Anschluss von Typ C konform mit DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) und DisplayPort Alternate Mode.

Analogix-Timing-Controller für Anzeigefelder bieten den weltweit niedrigsten Stromverbrauch, das kleinste Packmaß und die proprietäre Bildverbesserung, um auf den neuesten HDR-Panels (High Dynamic Range) genauere Farben, dünnere Rahmen und gleichmäßigere Bildraten zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.analogix.com und www.slimport.com, folgen Sie uns auf Twitter @Analogix und @SlimPortConnect oder setzen Sie sich mit uns über LinkedIn in Verbindung.

Analogix und SlimPort sind Marken oder eingetragene Marken von Analogix Semiconductor, Inc. Alle übrigen Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200106005255/de/

Medienkontakt Analogix



Gratia Stefan

Tel.: +1 408-988-8848

marcom@analogix.com