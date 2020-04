dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.04.2020 - 15.15 Uhr

BMW-Verkäufe brechen um mehr als 20 Prozent ein

MÜNCHEN - BMW hat von Januar bis Ende März 20,6 Prozent weniger Autos verkauft als im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Die Corona-Pandemie habe im Februar den Absatz in China einbrechen lassen, im März seien die Folgen in Europa und den USA deutlich spürbar, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. "In Europa sind derzeit aufgrund des Coronavirus rund 80 Prozent aller Händlerbetriebe geschlossen, in den USA sind es circa 70 Prozent."

ROUNDUP: Aareal Bank folgt EZB-Empfehlung und stoppt Dividendenzahlung

WIESBADEN - Auch der Immobilienfinanzierer Aareal Bank folgt jetzt der EZB-Aufforderung und zahlt wegen der Corona-Unsicherheit vorerst keine Dividende aus. Der Hauptversammlung am 27. Mai werde vorgeschlagen, den Bilanzgewinn 2019 zunächst nicht zur Ausschüttung einer Dividende zu verwenden, teilte das Finanzinstitut am Sonntagabend in Wiesbaden mit. "Der Vorstand behält sich vor, einer eventuellen weiteren, späteren Hauptversammlung einen neuen Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, wenn die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sicherer bewertet werden können und die Marktsituation dies zulässt."

VIRUS: BMW verlängert Produktionsstopp bis 30. April

MÜNCHEN - BMW hat den Produktionsstopp in seinen Werken in Europa und Nordamerika bis Ende April verlängert. Wegen der Corona-Pandemie sei "mit einem weiteren Rückgang der Nachfrage auf den weltweiten Automobilmärkten" zu rechnen, teilte BMW am Montag in München mit. Weil die Autohäuser geschlossen seien, "wird es noch länger dauern, bis die Märkte sich wieder erholen".

ROUNDUP: JPMorgan sieht Dividenden trotz Corona-Krise gesichert

NEW YORK - Die US-Großbank JPMorgan stellt sich wegen der Corona-Pandemie auf einen herben Gewinnrückgang ein, will aber an den Dividenden für die Aktionäre nicht rütteln. Bankchef Jamie Dimon rechnet für die Wirtschaft mit einer schweren Rezession mit Belastungen wie in der weltweiten Finanzkrise 2008. "Unsere Bank kann gegen die Folgen dieser Belastung nicht immun sein", schrieb der Manager in dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht an die Aktionäre. Allerdings sieht er das Geldhaus auch für eine schwere Krise finanziell gut gerüstet.

ROUNDUP: Rolls-Royce sichert sich Kredite und streicht Prognose - Aktie legt zu

LONDON - Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce zieht wegen der Unsicherheiten und des Einbruchs im Luftverkehr infolge der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für 2020 zurück. Zudem werde die ursprünglich geplante Schluss-Dividende für 2019 in Höhe von 7,1 Pence je Anteilsschein ausgesetzt, teilte Rolls-Royce am Montag in London mit. Außerdem hat sich der Konzern eine zusätzliche Kreditlinie gesichert. Um seine Kosten weiter zu senken, will der Konzern die Investitionen zurückfahren.

Hypoport steigert Transaktionsvolumen auf Marktplatz Europace deutlich

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport hat mit seinem Finanzierungsmarktplatz Europace im ersten Quartal weiter deutlich zugelegt. Mit einem Transaktionsvolumen von rund 20,8 Milliarden Euro wurde erstmals die 20-Milliarden-Euro-Marke überschritten, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Montag in Berlin mit. Das Transaktionsvolumen stieg damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Drittel.

VIRUS: Boeing verlängert Produktionstopp im Bundesstaat Washington

CHICAGO - Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing unterbricht die Arbeit in seinen Werken in der Region Puget Sound und Moses Lake im Bundesstaat Washington aufgrund der Coronavirus-Krise für unbestimmte Zeit. Dieser Schritt hänge unter anderem mit der Ausbreitung von Covid-19 in der Region und Unterbrechungen bei den Lieferketten zusammen, teilte Boeing in der Nacht zu Montag mit. Während der Schließung würden weitere Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter umgesetzt.

Metro zieht Geschäftsjahresziele wegen Virus-Krise zurück

DÜSSELDORF - Der Handelskonzern Metro zieht wegen des Coronavirus seinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zurück. Wie der Konzern in Düsseldorf mitteilte, stehe dies mit einer seit Mitte März eindeutig negativen Gesamtentwicklung in Bezug auf Umsatz und Ergebnis in Zusammenhang. Diese sei zurückzuführen auf die regulatorischen Maßnahmen im Zuge des Coronavirus-Ausbruchs, die das öffentliche Leben in vielen Ländern, in denen der Konzern tätig ist, erheblich einschränkten.

CTS Eventim zieht Prognose wegen Coronavirus zurück

MÜNCHEN - Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim zieht wegen der Corona-Krise seinen gut zwei Wochen alten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zurück. Wegen der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Pandemie hält der Vorstand es für unmöglich, aktuell eine konkrete neue Prognose abzugeben, wie das MDax -Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Aktuell finden in Europa in vielen Ländern keine Veranstaltungen statt, was CTS Eventim sowohl als Ausrichter als auch als Tickethändler belastet.

DIC Asset senkt wegen Corona-Krise Gewinnprognose - Dividende bleibt

FRANKFURT - Die Immobiliengesellschaft Dic Asset rechnet im laufenden Jahr wegen der Auswirkungen der Corona-Krise nicht mehr mit einer Gewinnsteigerung im Vergleich zu 2019. Die branchenübliche Kennziffer FFO (Funds from Operations) werde 2020 zwischen 94 und 96 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Freitagabend in Frankfurt mit. Bisher hatte DIC Asset mit 104 bis 106 Millionen Euro gerechnet. Im Vorjahr waren hier 95,0 Millionen Euro erzielt worden.

Weitere Meldungen -VIRUS: Spezialchemiekonzern Lanxess setzt Aktienrückkäufe aus -Biotechunternehmen Evotec baut Zusammenarbeit mit Takeda aus -Fuchs Petrolub plant virtuelle Hauptversammlung am ursprünglichen Termin -Uniper-Oberaufseher Reutersberg tritt nach Fortum-Übernahme zurück -Brüssel erlaubt Verkauf von Lufthansa-Tochter LSG unter Auflagen -Netzbetreiber Tennet: Ausbau könnte länger dauern -Kurz vor Ostern ordentliche Nachfrage bei Coppenrath & Wiese -VIRUS: Hotels wollen Homeoffice-Arbeiter locken -Lufthansa-Finanzvorstand tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück -VIRUS/ROUNDUP: Zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland -Ägyptischer Unternehmer könnte Reiseveranstalter FTI übernehmen -Bahnchef Lutz: Reiseaufkommen im Fernverkehr bei 10 bis 15 Prozent -VIRUS/ROUNDUP: Sorge um Pflegepersonal in Kliniken und Heimen -Liebherr steigert Umsatz auf mehr als elf Milliarden Euro -Haniel übernimmt Mehrheit an Matratzen-Start-up Emma -VIRUS: Lufthansa-Tochter Brussels setzt Flüge bis Mitte Mai aus -VIRUS: Evonik verschiebt Hauptversammlung -VIRUS: Opel-Mutterkonzern PSA nimmt Milliardenkredit auf -Auch Online-Handel leidet massiv unter der Corona-Krise -Goldschmelzen in der Schweiz nehmen Arbeit teilweise wieder auf -Raketen treffen von US-Firma genutzten Ölkomplex im Süden des Iraks -VIRUS: Metro öffnet seine Märkte für alle Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern -Hersteller verkaufen nach Hitzesommer 2018 weniger Speiseeis -Bäckerhandwerk: Zahl der Betriebe könnte in Deutschland deutlich sinken -Condor-Schutzschirmplan steht noch nicht - Rechtsmittel eingelegt -Bund will Herstellung von Vorprodukten für Schutzmasken ankurbeln

