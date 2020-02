Inter Pipeline wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Das kanadische Transportunternehmen für Mineralöl und Gas, Inter Pipeline Ltd. (ISIN: CA45833V1094, TSE: IPL), schüttet für den Monat Februar eine Dividende in Höhe von 0,1425 kanadischen Dollar (CAD) aus. Die Zahlung erfolgt am 16. März 2020 (Record date: 24. Februar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 1,71 CAD an seine Investoren aus.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 21,55 CAD liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 7,94 Prozent. Inter Pipeline ist 1997 in Calgary (Provinz Alberta), Kanada, gegründet worden. Das Unternehmen betreibt ein System von Pipelines für Erdöl mit einer Länge von rund 7.800 Kilometern.

Inter Pipeline erwirtschaftete im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 einen Umsatz von 590,8 Mio. CAD (Vorjahr: 685 Mio. CAD), wie am 7. November 2019 berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der Börse in Toronto ein Kursminus von 4,39 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 9,03 Mrd. CAD (Stand: 10. Februar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de