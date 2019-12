MICRON - Nasdaq-Gewinner nach Zahlen

Und wieder ist es heute der Chipsektor, der die Rally anführt und wieder sind es Quartalszahlen, die die Kurse bewegen. Während Micron im vergangenen Quartal die Analysten enttäuschte und die Aktie daraufhin heftig einbrach, strotzt der Chip-Wert seit Tagen nur so vor Stärke.

Gestern nach Börsenschluss meldete das Management für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 einen Umsatzeinbruch verglichen mit der Vorjahresperiode um 35 % auf 5,14 Mrd. USD. Der Wert lag allerdings über der Analystenschätzung von 5 Mrd. USD. Auch beim Gewinn toppte Micron die Erwartung von 0,47 USD je Aktie um 0,01 USD. Die gemeldeten 0,48 USD je Aktie lagen zudem 0,02 USD über der Prognose des Unternehmens.

Wichtig war aber vor allen Dingen der Ausblick. Und diesbezüglich muss man sagen, enttäuschte Micron einmal mehr. Das Management erwartet einen weiter sinkenden Umsatz auf eine Spanne von 4,5 bis 4,8 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 0,35 USD. Das liegt deutlich unter Erlösen von 4,78 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 0,41 USD, welche die Analystenschar prognostiziert hatte. Doch die Aktie bricht nicht erneut ein, sie wird vielmehr gefeiert und steht heute an der Spitze des Nasdaq 100.

Hurra, der Boden ist da!

Es ist wohl eine Aussage, die der Markt nicht nur bei Micron feiert, sondern die wegweisend für den gesamten Chipsektor sein könnte: "With our strong execution and improving industry conditions, we are optimistic that Micron’s fiscal second quarter will be the cyclical bottom for our financial performance", so CEO Sanjay Mehrotra. Übersetzt heißt das Folgendes: Der Micron-CEO geht davon aus, dass der zyklische Boden in der Branche im laufenden Quartal erreicht ist. Von da an soll es mit den Zahlen also wieder bergauf gehen. Das Tal der Tränen scheint durchschritten. Auf solche News stürzen sich natürlich die institutionellen Anleger.

Aus charttechnischer Sicht ist der Weg für die Aktie nach dem Anstieg über das Zwischenhoch bei 51,40 USD nun frei. Die mittelfristige Zielzone notiert zwischen 63,40 und 64,70 USD, also im Bereich wichtiger Mehrjahreshochs. Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau bei 51,40 USD bieten nochmals Einstiegschancen. Der Trend ist intakt, solange das Zwischentief bei 44,55 USD hält.

Jahr 2018 2019e* 2020e* Umsatz in Mrd. USD 30,39 23,41 20,47 Ergebnis je Aktie in USD 11,95 5,51 2,08 KGV 5 10 26 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Micron-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)