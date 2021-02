onvista Mahlzeit: Tesla, Bayer, Bitcoin, Gold und die Spezial-Ausgabe von Freitag – Hans A. Bernecker, Markus Koch und viele weitere Experten im Talk

Replaced by the video

Fast 10 Stunden Börse pur! Freitag haben sich die Experten bei onvista Mahlzeit die Türklinke in die Hand gegeben. Angefangen mit dem Börsenpunk über Hans A. Bernecker bis hin zu Markus Koch. Redaktionsleiter Markus Weingran hat eine große Auswahl an Experten in seiner Sendung begrüßt. Dabei wurde ein interessanter und bunter Strauß an Themen abgedeckt:

Der Börsenpunk – Elektromobilität: Tesla, BYD, Nio im Vergleich mit VW, BMW und Daimler

Volker Schulz – Deutsche Nebenwerte: Von Ad Pepper über Deutz bis hin zu Schaltbau

Martin Goersch – Bonus-Zertifikate und ein Turbo für die Bayer-Aktie

Hans. A Bernecker – Die Corona-Pandemie im Vergleich mit anderen Krisen

Anouch Wilhelms – Warum der Dax Probleme mit Rekorden hat

Jörg Scherer – Ein charttechnischer Blick auf Gold, Silber und WTI

Alexander Mayer – Wie sieht die Zukunft für Kryptowährungen aus?

Markus Koch – Die heißesten Themen an der Wall Street

Andreas Lipkow – Die komplette Woche im Rückblick

Die Woche im Rückblick mit Mahlzeit:

Donnerstag: Dax prallt wieder an der 14.000 ab - Paypal, Deutsche Bank, Infineon und hat Bayer den Glyphosat-Streit endlich beigelegt

Mittwoch: Dax schielt Richtung 14.000 - Tesla, Siemens, Freenet und bei GameStop sind 27 Milliarden Dollar schon wieder futsch

Dienstag: Dax im Vorwärtsgang - Amazon, Fresenius, Taat Lifestyle und zwei Aktien, die besonders vom GameStop-Spektakel profitieren

Montag: Dax auf Erholungskurs - Bayer, RWE, Fresnillo und neue Watchlist mit Silber-Aktien, die gerade kräftig anziehen

