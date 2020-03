onvista-Top-News: Erst der Doppelschlag am Montag, dann das zweite Blutbad am Donnerstag – So lief die rabenschwarze Börsenwoche ab

Die hinter uns liegende Woche wird wohl nicht vergessen werden, sondern ihren Platz in der Börsengeschichte finden, denn mit den beiden schwarzen Tagen am Montag und Donnerstag, mit den jeweiligen enormen Kursverlusten, hat sie einen bleibenden Eindruck bei den Anlegern hinterlassen. Die Frage ist nur, wie man den Crash später nennen wird. Corona-Crash? Oder wie Warren Buffett es nannte, den „Doppel-Schlag“? (Einerseits das Virus und andererseits die starken Turbulenzen am Ölmarkt am Montag) Wie auch immer, der Schlag saß tief. Hier ist ein Überblick, was in der Woche so passiert ist:

Drei Fragen an Bernecker: Geht es noch weiter runter, sollte man jetzt auf Gold setzen und was war da wirklich am Ölmarkt los?

onvista-Investment-Idee: Die Stunde von Gold hat geschlagen - Darum ist es wirklich so gut als sicherer Hafen

Das wichtigste am US-Markt:

FED will 1,5 Billionen Dollar Liquidität in die Märkte pumpen - Heilmittel oder nur Strohfeuer?

Coronavirus Update: New York verhängt Ausnahmezustand - 6. Todesfall in Deutschland - Merkel: „Einschnitt, der uns sehr viel abverlangt.“

Blutbad an den Aktienmärkten - Dax 10 Prozent im Minus - Handel an den US-Märkten zwischenzeitlich ausgesetzt - Jetzt heißt es „Cash is King“

Fördern Saudi Arabien und Russland jetzt um die Wette? - Ölpreise drehen wieder ins Minus

Eines der „gefährlichsten Diagramme der Finanzmärkte“ kommt aus dem Kredit-Sektor

Wegen Virus – Buffett verlegt Kult-Hauptversammlung ins Internet

Das wichtigste von Europas Börsen:

Wirecard – Prüfbericht findet bislang keine Bilanztricks

Virus-Krise: Bundesregierung sagt Unternehmen unbegrenzte Kredite zu - Aktienmärkte steigen höher

Märkte drehen nach volatilem Handelsstart ins Plus - Euro-Banken-Index prallt haarscharf am Allzeit-Tief ab - Rohstoffe steigen, Anleihen fallen, Bitcoin stürzt in die Tiefe

Dax: Schwarzer Donnerstag bringt zweitgrößten Verlust der Dax-Geschichte - europäische Börsen brechen allesamt ein - Daimler, Deutsche Bank und Wirecard knicken gewaltig ein

BMW: Starker Schlussspurt 2019 - allerdings wird die Dividende kräftig gekürzt

EZB: Notkredite und Ausweitung des QE-Programms - Den Märkten reicht das bei weitem nicht - Dax rauscht weiter abwärts

Dax: „Der langfristige Trendwechsel ist besiegelt“ - Analysten sehen 8000 Punkte als realistisches Szenario - Bankensektor rutscht in die Tiefe

Notenbanken im Krisen-Modus: Kreditprogramm, negativer Leitzins oder gar Helikoptergeld? Was wird die EZB heute aus dem Hut zaubern?

K+S: Aktie schnellt zweistellig in die Höhe - Verkaufspläne für US-Salzgeschäft lassen Anleger zugreifen

RWE: Donnerstag liegen die Zahlen auf dem Tisch - Überzeugt der Versorger erneut?

Saudi Aramco will Ölproduktion massiv erhöhen und Druck auf Russland und USA ausüben

Dax bleibt weiter volatil - Jetzt blickt alles auf die Notenbanken - Lagarde warnt vor extremen Schock wie 2008

Bankensektor: Ratingagentur Moody´s und Goldman-Sachs-Analysten sehen schwarz - Kreditausfälle und enorme Gewinneinbußen

Coronavirus Update: Italien wird komplett zur Sperrzone - China vermeldet „nur“ 19 neue Infektionen

Europas Börsen legen Bruchlandung hin - Wie geht es jetzt weiter? Analysten fürchten Kreditrisiken

Dax: Nächster schwarzer Montag für die Geschichtsbücher - Leitindex stürzt über 8 Prozent zu Handelsstart in die Tiefe - Deutsche Bank zweistellig im Minus

Saudi Aramco: Aktie bricht zweistellig ein - Verhandlungen über Förderkürzungen sind gescheitert - Ölpreis fällt weiter stark

Das Geschehen am Krypto-Markt:

Bitcoin stürzt 20 Prozent in die Tiefe - jetzt muss die wichtige Unterstützungszone halten

Blockchain Bundesverband fordert von der Bundesregierung mehr Tempo

Bitcoin: Über 39 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung im Kryptomarkt pulverisiert - Der Grund ist aber nicht unbedingt das Coronavirus

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Verwerfungen nicht nur am Aktienmarkt: Öl im Crash-Modus

Nicht Corona, sondern die Algorithmen sind schuld am massiven Absturz

2 Schwächen im menschlichen Denken, die uns das Coronavirus zeigt

Kutzers Zwischenruf: Erst konsumieren, dann wieder investieren

Eine (Virus-) Krise darf politisch niemals ungenutzt bleiben

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Foto: onvista