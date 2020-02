onvista-Wochenausblick: Die Bullen stehen auf dünnem Eis – Daimler, Linde und Wirecard öffnen die Bücher

In der kommenden Woche dürften sich die Blicke der Anleger weiter gen China richten. Zwar gibt es erst seit kurzem Anzeichen einer Stabilisierung in der Virus-Krise. Die Märkte haben ihrerseits allerdings schon viel früher zum Optimismus zurückgefunden. Nachdem der deutsche Leitindex Dax Ende Januar auf ein Zwischentief bei knapp 12.974 Punkten gerutscht war, ging es in den Tagen darauf wieder zügig nach oben. Das jüngste Wochenplus bislang: knappe vier Prozent. Offenbar gibt es derzeit wenig, das die Börsen ernsthaft und nachhaltig aus der Ruhe zu bringen vermag.

Beobachter fragen sich trotzdem, wie lang es mit der guten Stimmung weitergehen kann. Denn bei der Suche nach echten, großen Wachstumstreibern herrscht derzeit eher Fehlanzeige. In der bisherigen Berichtssaison ziehen Analysten zumindest ein nüchternes Fazit: Bisher hätten negative Überraschungen im vierten Quartal überwogen, schreibt Markus Wallner von der Commerzbank. „Nur 14 Prozent der Unternehmen haben unsere Erwartungen bis jetzt übertroffen, während 43 Prozent der bisher vermeldeten Ergebnisse unter unseren Erwartungen lagen“, so der Experte. Er rechnet zugleich mit weiteren Gewinnwarnungen und noch konservativeren Ausblicken für das laufende Jahr 2020.

Auch für Wolfgang Köbler von der KSW Vermögensverwaltung lief es mit Blick auf die Unternehmen zuletzt nicht ganz so wie erhofft. Alphabet etwa habe mit seinen Umsätzen im vierten Quartal enttäuscht. „Der Kurs ist kurz danach trotzdem wieder gestiegen“, sagte der Portfoliomanager der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Er hält die Reaktion der Märkte auch angesichts der sich ausbreitenden Lungenkrankheit derzeit für zu sorglos. „Abgesehen von den Verwerfungen in China haben die Börsen die Corona-Krise bislang kaum beachtet“, sagte Köbler. „Es ist aber noch nicht vorbei. Man weiß nicht, wann und über welchen Zeitraum negative Meldungen kommen, vor allem hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen.“

Viele gehen derzeit davon aus, dass die Viruskrise auf kurze Sicht eher die chinesische Wirtschaft und weniger die USA oder Europa treffen dürfte. Auf eine „chinesische“ Konjunkturdelle müsse sich dennoch die gesamte Weltwirtschaft im ersten Quartal dieses Jahres einstellen, schreibt Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Ein Gegensteuern der chinesischen Zentralbank stimme die Börsen dabei zuversichtlich. So hatte die People’s Bank of China den Geschäftsbanken zuletzt eine ungewöhnlich hohe Geldspritze zur Verfügung gestellt und gleichzeitig die Zinsen gesenkt.

Wolfgang Köbler von der KSW sieht in den bisherigen Berechnungen über die Auswirkungen dennoch lediglich vage Mutmaßungen. Es fehle der fundamentale Hintergrund, sagte er. „Man kann noch nicht greifen, was passieren wird.“ Entsprechend sensibel dürften die Märkte auf jegliche Ereignisse in China reagieren.

Auch Charttechniker zweifeln mit Blick auf den Dax an einem nahtlosen Fortgang der bisherigen Rally. „Die Käufer haben den Markt bis an sein kurzfristiges statistisches Maximum getrieben“, schrieb Andreas Büchler vom Börsenstatistik-Dienst Index Radar. Der Deutsche Aktienindex dürfte vor der nächsten Aufwärtswelle somit erst einmal Luft holen – eine Einschätzung, die Experten der Hessischen Landesbank teilen. Nach einer Unterbrechung besteht laut Büchler aber weiterer Spielraum nach oben.

Zu den wichtigsten Konjunkturdaten zählen in der kommenden Woche die Januar-Verbraucherpreise in den USA am Donnerstag sowie der US-Einzelhandelsumsatz am Freitag. Laut Experten dürfte der Einzelhandel weiter von der ungebrochenen Kauflaune der Amerikaner profitieren. Der Industrie wird jedoch weiterhin eine schwache Entwicklung vorhergesagt. Dazu werden am Freitag erstmals Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal 2019 veröffentlicht. „Die deutsche Wirtschaft dürfte im vierten Quartal leicht zugelegt haben“, schrieb Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen. Geholfen hätten dabei wohl die milde Witterung und eine wieder etwas lebhaftere Auslandsnachfrage.

Im Zuge der Berichtssaison müssen die Börsen zugleich in den kommenden Tagen wieder jede Menge Unternehmenszahlen verarbeiten. Aus der ersten Reihe dürften hier Daimler , Linde und Wirecard besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bei Daimler rechnen Analysten zum Teil mit einer deutlich niedrigeren Dividende als im Vorjahr. Wirecard dürfte laut der Schweizer Großbank UBS mit seinen Quartalszahlen weitgehend auf Höhe der Erwartungen liegen. Mit Neuigkeiten bezüglich des KPMG-Berichts wird allerdings noch nicht gerechnet.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 10. FEBRUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Teamviewer, Q4-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen

18:00 ESP: MAN stellt neue Truck-Generation vor mit MAN-Vorstandschef Joachim Drees und Traton-Konzernchef Andreas Renschler, Bilbao

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Banca Generali, Jahreszahlen

ITA: UBI Banca, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/19

02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/20

02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/19

10:30 DEU: Sentix-Verbraucherstimmung 02/20

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Fachkonferenz des Bundeswirtschaftsministeriums „Work in Progress – Der Mensch in der Industrie 4.0“, Berlin+ 1800 Podiumsdiskussion u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

13:00 DEU: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) zum ersten Nationalen Produktivitätsdialog, Berlin

DIENSTAG, DEN 11. FEBRUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: TUI, Q1-Zahlen (Call 7.15 h, Hauptversammlung 10.00 h)

07:00 NOR: Aker BP, Jahreszahlen

07:00 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:15 CHE: AMS, Jahreszahlen

07:15 NLD: Randstad, Jahreszahlen

07:30 DEU: Daimler, Jahreszahlen (Pk 11.30 h)

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: Grenke, Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk)

08:00 DEU: Home24, Trading Update Q4

08:15 DEU: DMG Mori, Jahreszahlen

11:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen

22:00 USA: Western Union, Q4-Zahlen

22:30 USA: Lyft, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Telekom Austria, Q4-Zahlen

DEU: Hochtief, Jahreszahlen (endgültig)

DEU: Delivery Hero, Q4-Umsatz

ITA: Mediolanum, Jahreszahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen

USA: Groupon, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 GBR: BIP Q4/19 (vorläufig)

10:30 GBR: Industrieproduktion 12/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 12/19

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

01:00 USA: Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump, ManchesterDEU: E-World – Energy & Water – Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft.

10:00 DEU: Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhaltepläne für Wuppertal und Hagen, Münster

10:30 DEU: Vorstellung des Frühjahrsgutachtens 2020 des Rates der Immobilienweisen „Perspektiven des deutschen Immobilienmarktes“, Berlin

10:30 DEU: Jahres-Pk Fondsverband BVI, Frankfurt/M.

17:00 DEU: Jahresgespräch Bundesverband Schuh- und Lederwarenindustrie, Frankfurt

HINWEISJPN: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 12. FEBRUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q4-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (vorläufig)

07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen

08:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

10:00 DEU: Ceconomy Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung, München

10:30 DEU: Fressnapf, Jahres-Pk, Düsseldorf

17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

22:05 NLD: Altice, Q4-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Norma Group, Jahreszahlen

AUT: BAWAG, Jahreszahlen

NLD: Euronext, Jahreszahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

USA: CME Group, Q4-Zahlen,

USA: Moody’s, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 01/20

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/20 (vorläufig)

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/19

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: FINASTRA UNIVERSE FRANKFURT: Die Evolution der Finanzbranche, Frankfurt

18:30 DEU: Traditionelles Lufthansa Group Neujahrskonzert 2020, Berlin

DONNERSTAG, DEN 13. FEBRUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Airbus Group, Jahreszahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/20

07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Jahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen

07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen und Capital Markets Day

07:30 DEU: RIB Software, Jahreszahlen

07:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen (endgültig) (Call 10.00 h)

07:30 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Coca-Cola Hellenic, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

12:00 DEU: Linde, Q4-Zahlen

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

13:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen

13:00 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

22:05 USA: Mattel, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Rexel, Jahreszahlen

FRA: Legrand, Jahreszahlen

NLD: Takeway.com, Jahreszahlen

GBR: Centrica, Jahreszahlen

USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

USA: NVIDIA Corporation, Q4-Zahlen

USA: Liberty Global, Q4-Zahlen

USA: Expedia, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 01/20

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q4/19

08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 01/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 01/20

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk Ratingagentur Assekurata zu Überschussbeteiligungen und Garantien bei Lebensversicherungen 2020, Köln

11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Frankfurt

17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung Bankenverband BdB: „Negativzinsen – geldpolitisches Kriseninstrument oder neue Normalität?“, Frankfurt

FREITAG, DEN 14. FEBRUAR 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Q1-zahlen

07:30 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:50 DEU: Wirecard, Jahreszahlen

08:00 GBR: Royal Bank of Scotland Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

08:00 FRA: EdF, Jahreszahlen

10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung, Düsseldorf

11:00 LUX: SAF Holland, ao Hauptversammlung, Luxemburg

12:00 DEU: Junghans Uhren, Jahres-Pk, Schramberg/München

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Schindler, Jahreszahlen

ITA: Eni, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTURDEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 02/20

08:00 DEU: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/20

15:15 USA: Industrieproduktion 01/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 (1. Umfrage)

16:00 USA: Lagerbestände 12/19

EUR: S&P Ratingergebnis Ungarn, Schweden

EUR: Moody’s Ratingergebnis Irland

EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn, Georgien

(onvista/dpa-AFX)

Titelfoto: onvista

