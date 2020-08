onvista-Wochenausblick: Sonniger Herbst für die Börse? – Konjunkturdaten als Stresstest

Am deutschen Aktienmarkt könnte sich Experten zufolge in der neuen Woche allmählich eine recht schöne Herbststimmung breitmachen. Angesichts der Erholungsrally der vergangenen Monate hat der Leitindex Dax die Corona-bedingte Kursdelle nahezu vollständig ausgebügelt – selbst das im Februar noch erreichte Rekordhoch bei gut 13.795 Punkten liegt in nicht weiter Ferne.

Aktuell zumindest bereitet das Virus mit den sechs Buchstaben keine allzu großen Sorgen und auch die Konjunktur scheint wieder Tritt zu fassen. Allerdings stehen in den nächsten Tagen eine Reihe wichtiger Wirtschaftsnachrichten auf der Agenda; sollte es hier zu negativen Überraschungen kommen, könnten die Anleger statt des erhoffen Indian Summer doch eher frühe Herbststürme erleben.

Noch aber fällt der Blick auf den Kursverlauf des Leitindex recht erfreulich aus. „Vorerst kein Gewitterrisiko“ lautet die Vorhersage des Charttechnikers Franz-Georg Wenner von Index-Radar: „Lässt man die vergangenen Handelstage Revue passieren, so fällt auf, dass der Dax weitere Erfolge erzielte.“ Die Verkaufsbereitschaft oberhalb von 13.000 Punkten habe nachgelassen. Anders formuliert: „Anleger, die den letzten Sprung verpasst haben, dürften an schwachen Tagen auf diesem Niveau wieder zugreifen und eine Gegenbewegung einleiten.“

Auch aus fundamentaler Sicht gab es zuletzt eher gute Neuigkeiten. Die US-Notenbank (Fed) hatte jüngst konkrete Details zu ihrem neuen geldpolitischen Rahmenwerk öffentlich gemacht. Das bisherige Inflationsziel von zwei Prozent wird zwar beibehalten, es soll aber im Durchschnitt über einen gewissen Zeitraum erreicht werden. Falls also die Inflation längere Zeit unter diesem Ziel liegt, dann kann die Fed anschließend eine längere Zeit eine höhere Inflation akzeptieren. Bisher gab es ein festes Ziel. Die Änderungen sprechen insofern für eine lockere Geldpolitik. Die damit verbundenen, niedrigen Zinsen lassen Aktien weiterhin gegenüber festverzinslichen Wertpapieren in einem besseren Licht erscheinen.

Vor diesem Hintergrund verbreitete Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, Zuversicht: „Die sich weiter verschärfende Virus-Situation in Europa kann die Aktienmärkte nicht wirklich schocken. Denn einen generellen Lockdown wird die Politik nicht veranlassen.“ In diesem Zusammenhang hellten auch Fortschritte bei der Corona-Therapie die Perspektiven für Aktien auf. Positiv stimmten auch die im Trend sinkenden Corona-Fälle in den USA, die Hoffnungen auf eine Fortsetzung der zuletzt unterbrochenen Lockerungsmaßnahmen und damit eine dynamischere Konjunktur weckten.

Insofern wird die neue Woche aus Sicht von Robert Greil, dem Chefstrategen der Privatbank Merck Finck, konjunkturell besonders wichtig: „Die Vielzahl der Makrodaten wird zeigen, wie die Ausgangsposition für eine weitere Konjunkturerholung im Herbst wirklich ist.“ Greil sieht die weltweit zahlreichen Einkaufsmanagerindizes am Montag, Dienstag und Donnerstag als wichtige Barometer für die bevorstehende wirtschaftliche Aktivität und bleibt dabei optimistisch: „Der anhaltende Mix aus expansivem Politik- und Liquiditätszyklus wird den Konjunkturzyklus weiter anschieben.“

Ein Händler kommentiert die kommenden Tage aus Anlegersicht so: „Der Spannungsbogen der neuen Woche zieht sich vom absehbar lahmen Start mit dem Feiertag in England bis zum furiosen Ende, dem Arbeitsmarktbericht aus den USA für den Monat August.“ Analyst Christoph Balz von der Commerzbank warnte bereits: „Die von dem Anbieter von Zeitabrechnungssoftware Homebase veröffentlichten Zahlen zur Beschäftigung in den überwiegend kleinen Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor sind zuletzt kaum noch gestiegen.“ Insgesamt sollten die anstehenden US-Konjunkturdaten zwar eine anhaltende Erholung zeigen, die aber etwas an Schwung verliere.

Am Donnerstag nach Börsenschluss schließlich gibt die Deutsche Börse die Ergebnisse der turnusmäßigen Zusammensetzung ihrer Aktienindizes bekannt. Der Kunststoff-Spezialist Covestro darf seinen Platz im Dax laut dem Analysten Pankaj Gupta der US-Bank JPMorgan nun wohl doch behalten. Dank ihrer jüngsten Kursrally seien die Leverkusener mit Blick auf Börsenwert und Handelsaktivität wieder auf eine Position vorgerückt, die zum Verbleib im Leitindex ausreiche. Zuletzt hatten die Papiere des Duftstoff- und Aromenherstellers Symrise und des Diagnostikunternehmens Qiagen als mögliche Anwärter für den Dax gegolten.

Im MDax der mittelgroßen Werte erwartet Gupta dagegen Veränderungen: Auf Basis aktueller Daten der Streubesitz-Marktkapitalisierung und der Handelsumsätze dürften die Papiere von Shop Apotheke und Wacker Chemie die Plätze von RTL und Aareal Bank einnehmen.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 31. AUGUST 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Adler Reat Estate, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Ado Properties, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Isra Vision, 9Monatszahlen

08:30 DEU: Brain Technology, 9Monatszahlen

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Lloyd Fonds AG, Hauptversammlung (online)

USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag zum Komplex Wirecard

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/20

01:50 JPN: Industrieproduktion 07/20 (vorläufig)

01:50 JPN: Kapazitätsauslastung 07/20 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeteindes Gewerbe und Dienste 08/20

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 07/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/20

09:00 ESP: Verbraucherpreie 08/20 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q2/20 (endgültig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/20

10:00 ITA: BIP Q2/20 (endgültig)

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/20

10:30 PRT: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q2/20 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/20(vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q2/20 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/20 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020)

EUR: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister

EUR: Fortsetzung Informelle Tagung der EU-Agrarminister

HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 01. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkerszahlen Flughafen 35. Kalenderwoche

08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

DEU: Siemens Energy Capital Markets Day

USA: Pkw-Absatz 08/20

08:00 DEU: Fortsetzung Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag zum Komplex Wirecard

10:00 DEU: Gläubigerversammlung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Arbeitslosenquote 07/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20

06:30 AST: Zentralbank, Zinsentscheid

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/20

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 07/20 (vorläufig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/20

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/20 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitende Industrie 08/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 07/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BITKOM Online Pressekonferenz „Smart Home 2020“

10:00 DEU: Vorstellung der Handelsstudie 2020 „Der Einzelhandel digitalisiert sich“ des Deutsches Industrie- und Handelskammertags. Zusammen mit dem DIHK und 46 IHKs hat ibi research deutschlandweit 1400 Einzelhändler zum Einfluss der Digitalisierung auf die Branche befragt.

DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020)

DEU: Digitalkonferenz Mendix World 2.0 für Low-Code Softwareentwicklung

DEU: Beginn der Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 2020 u.a. mit dem Verdi-Vorsitzenden Frank Werneke

DEU: Fortsetzung Informelle Tagung der EU-Agrarminister+ 1300 Pk Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und EU-Kommissar für Landwirtschaft, Janusz Wojciechowski

MITTWOCH, DEN 02. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Weltpremiere der neuen S-Klasse von Mercedes-Benz und Eröffnung des neuen Werks „Factory 56“ u.a. mit Daimler-Vorstandschef Ola Källenius und Ministerpräsident Winfried Kretschmann

DEU: „Handelsblatt“-Bankentagung (auch als Webcast) erwartet werden u.a. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Felix Hufeld, Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis und Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer

FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

DNK: Lego, Halbjahreszahlen

USA: Macy’s, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/20

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 08/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/20 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020)

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008

10:00 DEU: Online-Pk zur Vorstellung der Ergebnisse des ifo Bildungsbarometers 2020

10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel u.a. zu den bisherigen Auswirkungen der Corona-Krise – Prognose für 2020

12:00 DEU: Europäische Unternehmen mit starkem Deutschlandbezug zu langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie – Forderungen an die Bundesregierung mit Michael Schmidt, Präsident der British Chamber of Commerce in Germany (BCCG), und Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

10:30 DEU: Bundeskartellamt stellt Jahresbericht 2019 vor

DEU: Plan W – Frauenwirtschaftskongress der „Süddeutschen Zeitung“

DONNERSTAG, DEN 03. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen

09:30 LUX: EuGH-Urteil im Roaming-Streit zwischen deutschen Verbraucherschützern und O2

09:30 LUX: EuGH-Urteil im Streit zwischen Medienkonzernen Vivendi SA und Mediaset Italia Spa

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, ob Airlines für Verletzungen ihrer Passagiere in Hotels haften, in denen sie wegen einer Flugannullierung sind

10:00 DEU: Allianz Online-Pressegespräch zur Stimmungslage in Deutschland, Frankreich und Italien nach dem Corona-Schock. Präsentiert wird eine Umfrage zu den Themen Wirtschaftsaussichten, Erwartungen an die EU, Klimaschutz und Digitalisierung.

DEU: Fortsetzung „Handelsblatt“-Bankentagung (auch als Webcast) – erwartet werden u.a. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Axel Weber (UBS), Nick Jue (ING Deutschland)

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft nachbörslich turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Aktienindizes

DEU: KBA / VdIK / VDA – Pkw-Neuzulassungen 08/20

PRT: EDP, Halbjahreszahlen

ESP: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen

USA: Michael Kos, Q2-Zahlen

USA: Ciena, Q3-Zahlen

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/20 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/20

09:15 ESP: PMI Dienste 08/20

09:45 ITA: PMI Dienste 08/20

09:50 FRA: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 07/20

10:30 GBR: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 07/20

15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 UsA: ISM Dienste 08/20

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, in welcher Währung Passagiere bei Flugverspätung Anspruch auf Entschädigung haben

DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020)

DEU: IFA 2020 Special Edition (Internationale Funkausstellung)

DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für das Gebäudereiniger-Handwerk

DEU/USA: Ende der Frist zur Einreichung von Einwendungen bezüglich des Baus einer Tesla-Autofabrik in Grünheide

FREITAG, DEN 04. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Voltabox, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/20

EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Montenegro, Mazedonien

EUR: Moody’s Ratingergebnis Estland, Montenegro

EUR: Fitch Ratingergebnis Ukraine, Dänemark, Luxemburg

