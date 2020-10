Wochenausblick: DAX bekommt einen Dämpfer. Bilanzen im Blick!

Die Nervosität unter den Anlegern steigt. Die coronabedingten Restriktionen, Unklarheiten mit Blick auf den Brexit und die US-Wahl in der kommenden Woche werfen derzeit viele Fragezeichen auf. Für viele Investoren aktuell zu viele. So wurde teilweise von riskanteren in sichere Anlagen umgeschichtet. Dabei verlor der DAX® im Wochenverlauf rund 8,6 Prozent beziehungsweise 1.100 Punkte auf 11.560 Punkte und der EuroStoxx®50 7,3 Prozent auf 2.965 Punkte. In der kommenden Woche wird in den USA gewählt. Zudem steht die US-Notenbanksitzung an.

In der zurückliegenden Woche standen sichere Anlagen bei Investoren hoch im Kurs. Die Rendite 10jährige Bundesanleihen verlor daraufhin vier Punkte auf -0,62 Prozent. Der US-Anleihenmarkt war von starken Schwankungen geprägt. Zum Wochenschluss lag die Rendite 10jähriger Staatsanleihen bei rund 0,85 Prozent und damit wenig verändert gegenüber der Vorwoche. Die Edelmetalle konnten sich den Kurskapriolen am Aktienmarkt nicht entziehen und gerieten teilweise deutlich unter Druck. Der Goldpreis fing sich zum Wochenschluss im Bereich von 1.880 US-Dollar pro Feinunze und Silber bei 23,50 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil fiel im Vergleich zur Vorwoche um über zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni 2020.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche mussten die Aktien fast ohne Ausnahme Federn lassen. Im DAX® konnte nur Delivery Hero dank guter Quartalszahlen ein Kursplus gegenüber der Vorwoche verbuchen. Acht DAX®-Aktien mussten gar zweistellige Verluste hinnehmen. Nach einer Revision der Prognosen gab die Aktie von SAP mehr als ein Viertel des Wertes ab und schloss auf Wochenschlusskursbasis auf dem tiefsten Niveau seit Ende März 2020. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Aktie von Beiersdorf. Titel wie BASF und VW haben zum Wochenschluss wichtige Unterstützungsmarken erreicht. Sollten sie unterschritten werden, könnte eine neue Verkaufswelle starten. Im MDAX® konnten im Wochenverlauf nur Nemetschek und Varta Kursgewinne verbuchen. Die übrigen Indexmitglieder verloren bis zu 16,5 Prozent ihres Wertes. In der nächsten Woche wartet ein Datenreigen aus Europa auf die Investoren.

