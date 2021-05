Wochenausblick: DAX peilt Rekordniveau an. Gold sowie Inflations- und Geschäftsdaten im Blickpunkt!

In der ersten Maiwoche trotzten die Anleger der Börsenweisheit „Sell in May and go away“. Eine Vielzahl von Unternehmen konnte die Erwartungen der Marktteilnehmer übertreffen und so mancher Unternehmenschef erhöhte gar die Prognose für das Gesamtjahr. Unterstützung kam zudem von guten Wirtschaftsdaten und der Beruhigung am Rentenmarkt. Kommende Woche wartet noch eine Datenflut aus Europa auf die Investoren. Zudem richten die Investoren einen scharfen Blick auf die Inflationszahlen aus China, Europa und den USA.

In der abgelaufenen Woche rückte die Angst vor einer Inflation in den Hintergrund und führte zu einer Beruhigung am Anleihemarkt. So verloren die Renditen 10jähriger Bundesanleihen knapp drei Punkte auf Minus 0,22 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere tauchte zum Wochenschluss zeitweise sogar auf 1,47 Prozent! Vor allem Gold und Silber zählten zu den Gewinnern der rückläufigen Renditen und schraubten sich im Wochenverlauf deutlich nach oben. Gold verbesserte sich gegenüber der Vorwoche um mehr als drei Prozent auf 1.830 US-Dollar. Silber legte gar über fünf Prozent zu. Der Ölpreis hat ebenfalls eine bewegte Woche hinter sich. Sinkende Rohölbestände stützten den Ölpreis zunächst. In der zweiten Wochenhälfte sorgten unter anderem rückläufige Ölimporte in China für neue Skepsis. So schloss die Notierung für einen Brent Crude Öl mit 67,90 US-Dollar marginal höher als in der Vorwoche.

Wichtige Termine China – Verbraucherpreise, April

Deutschland – Sentix Konjunkturindex, Mai

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex April,

Frankreich – Verbraucherpreise, April

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, März

USA – Verbraucherpreise, April

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 8. Mai

USA – Einzelhandelsumsatz, April

USA – Industrieproduktion, April

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Mai Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.260/15.510 Punkte Unterstützungsmarken: 14.900/15.010/15.130/15.260/15.340 Punkte Zum Wochenschluss rissen die Bullen das Ruder an sich und trieben den DAX® an die 15.400 Punktemarke. Damit fehlen nur noch 100 Punkte bis zum Allzeithoch. Von der viel beschworenen Mai-Schwäche ist aktuell nichts zu spüren. Zwischen 15.260 und 15.340 Punkten findet der Index eine breite Unterstützungszone. Solange diese Range nicht signifikant unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und möglicherweise neue Rekordstände. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 09.03.2021– 07.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.05.2014– 07.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5YJ4 5,73 10.800 16.000 15.07.2021 DAX® Index HR5FAE 4,76 13.200 15.800 17.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.05.2021; 17:46 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

