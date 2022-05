BASF - Vielversprechendes Sprungbrett

Die BASF-Aktie notiert aktuell auf dem Stand von 2010. Der Chemietitel hat also eine echte „Kraut und Rüben“-Phase hinter sich. Seit Anfang 2018 befindet sich der Titel sogar in einem Abwärtstrend. Dennoch ist das Papier derzeit einen charttechnischen Blick wert. Schließlich fand die Aktie bei gut 46 EUR in den letzten beiden Jahren mehrfach Halt. Zusammen mit dem ehemaligen Baissetrend seit 2018 (akt. bei 46,61 EUR) entsteht auf diesem Niveau eine markante Kreuzunterstützung. Doch nicht nur das: Aufgrund der jüngsten beiden Aufwärtskurslücken im Tagesbereich (47,70/47,88 EUR bzw. 49,43/49,78 EUR) scheint der Chemietitel die diskutierte Bastion tatsächlich als Sprungbrett nutzen zu wollen. Positive Divergenzen seitens des MACD bzw. der Relativen Stärke nach Levy unterstreichen diese Erwartungshaltung. Die 38-Tages-Linie (akt. bei 50,82 EUR) definiert derzeit die nächste charttechnische Hürde, ehe das Aprilhoch bei 54,18 EUR wieder in den Blickpunkt rückt. Da es sich um einen antizyklischen Trade handelt, sollten Anlegerinnen und Anleger ein striktes Stop-Management auf Basis der o. g. Kreuzunterstützung beachten.

BASF (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BASF

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt AGDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.