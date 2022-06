DAX® - Stabilisierung bei 13.000 Punkten?

Aufgrund des US-Feiertages erlebte der DAX® gestern einen recht ruhigen Start in die neue Handelswoche. Die Hoch-Tief-Spanne der deutschen Standardwerte verblieb dabei an den letzten beiden Tagen innerhalb der Ausverkaufskerze vom vergangenen Donnerstag. Die dadurch entstehenden Innenstäbe dokumentieren den derzeit laufenden Stabilisierungsversuch im Bereich der runden 13.000er-Marke. Um dieses zarte Pflänzchen nicht zu gefährden, gilt es das jüngste Verlaufstief bei 13.008 Punkten kurzfristig nicht mehr zu unterschreiten. Ansonsten droht doch noch eine Belastungsprobe des bisherigen Jahrestiefs von Anfang März bei 12.439 Punkten. Auf der Oberseite definiert dagegen das Tief vom 9. Mai bei 13.381 Punkten ein erstes Erholungsziel, ehe der alte, Anfang Januar etablierte Abwärtstrend (akt. bei 13.477 Punkten) wieder in den Mittelpunkt rückt. Eine grundsätzliche Wende am Aktienmarkt ist ohne die amerikanischen „blue chips“ kaum vorstellbar. Deshalb nutzen wir den US-Feiertag zu einer Einordnung der charttechnischen Perspektiven von S&P 500® und Nasdaq-100® (siehe Analysen unten).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

