HeidelbergCement – Letzter Strohhalm

Aktuell liegen Wertpapiere von HeidelbergCement auf einem äußerst wichtigen Kursniveau bestehend aus dem 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie auf den Verlaufstiefs aus Anfang März auf. Dieser Bereich ist insofern wichtig, weil er die letzte technische Trendwendemöglichkeit im laufenden Abwärtstrend darstellt. Ein Bruch könnte zu neuerlichen und vor allem längerfristigen Verlusten führen .

Ähnlich wie der Gesamtmarkt entwickelte sich auch HeidelbergCement bis Anfang 2018 prächtig und konnte infolgedessen auf ein Verlaufshoch von 96,16 Euro zulegen. Eine anschließende Konsolidierung mündete am Ende in crashartigen Verlusten ausgelöst durch die Corona-Pandemie und brachte Verluste auf 29,00 Euro hervor. Die anschließende Erholungsbewegung reichte exakt an den Horizontalwiderstand um 80,00/81,00 Euro heran, wo HeidelbergCement erneut zur Unterseite abgeprallt ist und derzeit auf dem markanten Unterstützungsniveau um das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 48,88 Euro auffliegt. Technisch stellt dieser Bereich die letzte Trendwendemöglichkeit für das Papier dar, allerdings mahnen die Kursmuster weiterhin zu hoher Vorsicht.

Fallendes Dreieck

Gleich mehrere technische Argumente sprechen für eine Fortsetzung der Korrekturbewegung, zum einen die Kombination eines symmetrischen Keils mit einem steigenden Dreieck sowie das weiterhin schwache Marktumfeld und die damit verbundenen Rezessionsängste. Sollte demnach HeidelbergCement demnächst unter die markante Unterstützung von 48,88 Euro mindestens per Wochenschlusskurs durchrutschen, käme dies dem beschriebenen großen Verkaufssignal gleich. Dann müssten sich Anleger auf Abschläge zunächst auf 43,70 Euro einstellen, darunter dürfte sicherlich noch einmal der Bereich von 38,40 Euro einem ausführlichen Test unterzogen werden. Genau hierauf könnte man über entsprechende Scheine setzen, wie sie weiter unten vorgestellt sind. Um zumindest die Chance einer längeren Erholungsbewegung zu erhalten, müsste der HeidelbergCement-Aktie die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 58,84 und 61,34 Euro zunächst einmal überwinden und anschließend mindestens über die Kursmarke von 60,00 Euro zulegen. Nur in diesem Szenario ließe sich auf Sicht der nächsten Wochen Aufwärtspotenzial an 68,08 Euro freisetzen und von steigenden Kursen profitieren.

Widerstände: 51,54; 54,38; 55,64; 56,72; 58,84; 61,34 Euro

Unterstützungen: 48,88; 44,94; 43,70; 42,20; 40,07; 38,40 Euro

HeidelbergCement in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2021 – 23.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006047004

HeidelbergCement in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.05.2017 – 23.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: DE0005557508tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006047004

Turbo Bull Open End Optionsschein auf HeidelbergCement für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag HeidelbergCement HB5C3R 1,06 37,233921 4,51 Open End HeidelbergCement HB1KDT 0,47 43,213912 10,23 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.06.2022; 11:27 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf HeidelbergCement für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag HeidelbergCement HB5WQ6 1,08 58,188284 4,48 Open End HeidelbergCement HB7H1T 0,75 54,93835 6,41 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.06.2022; 12:10 Uhr

