Jungheinrich: Die Aufträge reißen nicht ab und der Powercube setzt neue Maßstäbe!

Nach einer Kurshalbierung seit Jahresbeginn ist die Aktie von Jungheinrich wieder einen Blick wert. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Intralogistiklösungen. Dazu gehören Stapler, Hubwagen, Regal-Shuttle sowie Regale und Lagersysteme. Abgerundet wird das Portfolio mit der Software für das Flottenmanagement, womit die Fahrzeugflotte standortübergreifend gesteuert werden kann. Das Unternehmen profitiert von mehreren Trends. Dadurch sollte sich über die nächsten Jahre eine positive Wachstumsdynamik einstellen. Zu diesen Trends zählen die wachsende Durchdringung des Onlinehandels, der durch den Klimaschutz notwendige Einsatz von elektrischen Staplern, der Fachkräftemangel sowie die Neuordnung von Produktionsketten.

Arbeiterlosigkeit und Neuordnung der Produktionsketten begünstigen die Automatisierung Die mit der Coronapandemie verstärkt aufgetretenen Lieferkettenprobleme dürften bei den Unternehmen zu einem Umdenken führen. Mehr Fertigung und Lagerung könnten zurückgeholt werden. Es geht auch darum, sich unabhängiger von Asien zu machen. Wenn sich Konzerne zu diesem Schritt entschließen und dafür Hochlohnländer, wie Deutschland und Frankreich wählen, dann geht dies mit einem hohen Automatisierungsgrad einher. Jungheinrich würde vom Neubau der Lagerinfrastruktur profitieren. Dabei wird in diesem Jahrhundert auch der zunehmende Fachkräftemangel zu einem Nachfragetreiber. Denn dieser könnte den Übergang zu einem vollautomatischen Lager begünstigen. Laut dem Buch „Die große Arbeiterlosigkeit“ reduziert sich die Anzahl der Erwerbsfähigen in Deutschland von 50 Millionen auf 34 Millionen bis zum Jahr 2100. Automatisierungslösungen können diesen Rückgang kompensieren und dadurch mehr Nachfrage nach den Produkten von Jungheinrich entstehen. Der PowerCube setzt neue Maßstäbe in der Lagerautomatisierung Auf der LogiMAT 2022, der internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, präsentierte Jungheinrich in diesem Monat den PowerCube. Der PowerCube ist für die besonders kompakte Lagerung und Kommissionierung von Kleinteilen und Stückgut ausgelegt. Die Behälter werden in dem modularen Regalsystem des PowerCubes in vertikalen Kanälen bis zu 12 Meter hoch übereinandergestapelt. Dabei übernehmen spezielle elektrische Shuttles die Ein- und Auslagerung der Behälter. Die Lagerdichte ist viermal höher als bei Fachbodenregalen. Jungheinrich sieht die Möglichkeit, das Lager nach oben hin flexibel aufbauen und an individuelle Dachformen anpassen zu können, als entscheidende Vorteile. Geeignet ist die Lösung für Kunden, welche den Einstieg in die Automatisierung und den branchenübergreifenden Onlinehandel planen. Das neue Produkt sollte dazu beitragen, dass mehr Unternehmen ihre Lager automatisieren. Aufträge reißen nicht ab und die 2025er-Ziele stehen Der Konzernchef Lars Brzoska hat sich am Samstag gegenüber der „Börsen-Zeitung“ geäußert. Demnach habe es seit Beginn der Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und Russland keinen Abriss bei den Aufträgen gegeben. Damit sollten Sorgen beiseite gewischt werden. Im ersten Quartal 2022 verzeichnete Jungheinrich ein 0,8-prozentiges Wachstum beim Auftragseingang auf 1,333 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand kam um 50,2 Prozent auf 1,835 Milliarden Euro voran. Zudem sieht der Manager den Konzern auf Kurs zu den 2025er-Zielen. Diese beinhalten einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von acht bis zehn Prozent. Auf Nettobasis könnten drei Euro je Aktie verdient werden. Das KGV würde hierdurch bei unter acht liegen. Wachstumsfantasie resultiert auch aus der außereuropäischen Expansion. Jungheinrich will stärker nach Asien und in die USA vordringen. Dort könnte man über den Kauf von Unternehmen aus den Bereichen Automatik, Robotik und Software wachsen und sich weiter vom Wettbewerb abheben. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf die Jungheinrich AG Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann. Auf den Basiswert Jungheinrich AG stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 12,2481 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 12,2481 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Jungheinrich AG hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt. Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 27.06.2022 Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

ENDLOS TURBO LONG 12,2481 OPEN END: BASISWERT JUNGHEINRICH DW1KFN // Quelle: DZ BANK: Geld 27.06. 16:21:14, Brief 27.06. 16:21:14 1,05 EUR 1,06 EUR 5,00% Basiswertkurs: 22,480 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 16:07:40 Basispreis 12,2481 EUR Abstand zum Basispreis in % 45,56% Knock-Out-Barriere 12,2481 EUR Abstand zum Knock-Out in % 45,56% Hebel 2,16x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

