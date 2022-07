DAX® - Anschlusskäufe lassen auf sich warten

Nach einem zunächst schwachen Auftakt in die neue Woche, der unterhalb der 12.800er-Marke stattfand, hat sich der DAX® im Tagesverlauf leicht erholt. Damit besteht die Chance, dass das Hammer-Kaufsignal auf Wochenbasis doch noch seine positive Wirkung entfaltet. Dann sollte zumindest jener Abwärtstrend geknackt werden, der seit knapp vier Wochen intakt ist und welcher inzwischen bei ca. 13.130 Punkten verläuft. Darüber könnte eine waagerechte Widerstandszone angepeilt werden, die sich Mitte/Ende Juni zwischen etwa 13.360 und 13.445 Zählern gebildet hat. Darüber würde die mittelfristig bedeutende 38-Tage-Linie in den Blickpunkt rücken, welche sich der 13.550er-Zone nähert. Zudem ist die Notierungslücke zwischen 13.648 und 13.749 Punkten als Widerstand zu beachten, der inzwischen vom 55-Tage-Durchschnitt verstärkt wird. Aus Fibonacci-Sicht wäre die Juni-Juli-Abwärtswelle von 14.709 auf 12.390 Zähler über dem 61,8-Prozent-Retracement bei 13.823 Punkten beendet. An der langfristigen Fibonacci-Marke bei 12.270 Zählern beginnt dagegen die entscheidende Unterstützungszone, die bis zum 20-Monats-Tief 12.390 Punkte hinauf reicht. Davor könnte noch das Gap zwischen 12.668 und 12.693 Zählern stabilisierend wirken.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

