Vorbörse: Wall Street kommt nicht gut in die neue Woche - bei 13.000 ist einfach der Deckel drauf - Netflix macht den Anfang für die FANG-Aktien

Die 13.000 bleibt vorerst der Deckel, den der Dax nicht wegfliegen lassen kann. Dafür sind die Probleme einfach zu groß. Montag wurde die Angst vor einem Gasstopp Russlands dann noch einmal größer, da Gazprom in einem Schreiben, das an mindestens einen seiner großen Abnehmer in Europa ging und vom 14. Juli datiert ist, rückwirkend vom 14. Juni an höhere Gewalt ("Force Majeure") für geminderte Lieferungen verantwortlich macht. Der russische Gaslieferant könnte damit versuchen sich vor Klagen zu schützen.

Zudem rückt die EZB-Sitzung mit der ersten Zinserhöhung seit Jahren näher und in der Berichtssaison macht heute Netflix den Anfang für die FANG-Aktien. Mit Spannung wird beim Streaming-Riesen auf die Abonnenten geschaut. Konnte der Schwund gestoppt werden?

DEUTSCHLAND: VERLUSTE ERWARTET

Nach dem Anstieg des Dax auf den zwischenzeitlich höchsten Stand seit Ende Juni zum Wochenauftakt dürfte es am Dienstag wieder abwärts gehen. An der Wall Street waren die Kurse im späten Handel gefallen, die anfängliche Risikobereitschaft von Investoren hatte im Handelsverlauf erneut inflationären und konjunkturellen Sorgen Platz gemacht. Die Bärenmarkt-Rally, also eine zwischenzeitliche Erholung in einem intakten Abwärtstrend, setze sich fort, schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,8 Prozent niedriger auf 12 855 Punkte. Damit rückt die Marke von 13 000 Zählern, die der Leitindex am Vortag vorübergehend überwunden hatte, wieder etwas weg.

USA: VERLUSTE

Die Anleger an der Wall Street sind am Montag letztendlich doch wieder vorsichtiger geworden. Nach der deutlichen Erholung vom Freitag waren die New Yorker Aktienindizes zwar mit weiteren Gewinnen gestartet, die Anleger gingen im Verlauf aber wieder in die Defensive. Da halfen auch gut aufgenommene Zahlen der Investmentbank Goldman Sachs dem Gesamtmarkt nicht nachhaltig. Am Ende ging es für den Dow Jones Industrial um 0,69 Prozent bergab. Nach einem Tageshoch von knapp 31 645 Punkten, das den höchsten Stand seit Ende Juni bedeutete, ging der New Yorker Leitindex fast 600 Punkte tiefer mit 31 072,61 Zählern über die Ziellinie. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,84 Prozent auf 3830,85 Zähler, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,89 Prozent auf 11 877,50 Punkte fiel.

ASIEN: UNEINHEITLICH

Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um mehr als ein Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte knapp eineinhalb Prozent ein. Verluste gab es auch an den Börsen in Südkorea und Australien, während sich Indien knapp in der Gewinnzone hielt. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende gut ein halbes Prozent. Dort war allerdings zum Wochenstart nicht gehandelt worden, sodass die Indizes den teils guten Wochenstart asiatischer Börsen nun zumindest teilweise nachvollzogen.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 152,33 +0,08%

DEVISEN: DOLLAR LEGT ZU

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0140 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0131 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften Anleger Inflationsdaten aus der Eurozone im Auge behalten. Zwar handelt es sich lediglich um eine zweite Schätzung. Angesichts der hohen Teuerung auf Rekordniveau spielen Inflationszahlen gerade vor der geldpolitischen Sitzung der EZB an diesem Donnerstag eine große Rolle. Von der EZB wird die erste Zinsanhebung seit elf Jahren erwartet.

Ansonsten spielen die politischen Entwicklungen in Italien und die Energiesituation in Europa eine große Rolle an den Märkten. In Italien ist nach wie vor die Zukunft der international geschätzten Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi fraglich. Im europäischen Energiesektor ist die Gefahr einer Erdgaskrise im Fall dauerhaft ausbleibender Lieferungen aus Russland groß. Der Euro hat unter dem Energie-Risiko stark gelitten.

Euro/USD 1,0142 -0,01%

USD/Yen 138,01 -0,09%

Euro/Yen 139,97 -0,10%

ROHÖL: ABWÄRTS

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,82 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 30 Cent auf 102,30 Dollar.

Die leichten Preisabschläge folgen auf kräftige Aufschläge am Montag, als die Erdölpreise von der überwiegend guten Börsenstimmung und einem etwas schwächeren US-Dollar profitierten. Generell bleibt die Lage am Rohölmarkt schwankungsanfällig, da sich der Markt zwischen großen Nachfrage- und Angebotsrisiken bewegt.

Auf der Nachfrageseite herrschen seit einiger Zeit Rezessionssorgen vor, was die Preise dämpft. Auf der Angebotsseite dominiert die Furcht vor anhaltenden Engpässen infolge des Ukraine-Kriegs. Das Preisniveau am Ölmarkt ist deshalb nach wie vor hoch. Seit Jahresanfang haben die Ölpreise nach aktuellem Stand etwa 40 Prozent zugelegt.

Brent 105,69 -0,58 USD

WTI 102,16 -0,44 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

00:25 GBR: BHP Group, Jahres-Produktionsbericht

07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: SGS, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

13:30 USA: Lockheed-Martin, Q2-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Handelsbilanz 06/22

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 05/22

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 06/22

10:00 EUR: EZB-Quartslabericht zur Kreditvergabe

11:00 EUR: Bauproduktion 05/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/22 (endgültig)

11:30 DEU. Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation

11:30 EUR: EZB-Zuteilung Haupt-Refi-Tender

14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 06/22

15:00 EUR: EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern.

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise

Juni, 2. Schätzung

Monatsvergleich +0,8 +0,8

Jahresvergleich +8,6 +8,1

Kernrate +3,7 +3,8

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Arbeitslosenquote

3 Monate bis Mai 3,8 3,8

USA

14.30 Uhr

Baubeginne, Juni +2,0 -14,4

Baugenehmigungen, Juni -2,7 -7,0

Redaktion onvista / dpa-AFX