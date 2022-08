Fiserv (Weekly) - In einem Wort: überzeugend!

Keine Frage: Solche Charts wie der Kursverlauf der Fiserv-Aktie sind aufgrund des herausfordernden bisherigen Jahresverlaufs 2022 selten geworden. Dagegen weiß der Technologietitel derzeit auf vielen Ebenen zu überzeugen. So hat sich die horizontale Haltezone bei rund 90 USD letztlich als tragfähige Unterstützung herauskristallisiert. Gleichzeitig ist die Relative Stärke nach Levy zuletzt wieder über ihren Schwellenwert von 1 gesprungen, womit der Trendfolger zudem eine untere Umkehr abgeschlossen hat. Was aus charttechnischer Sicht bisher noch fehlte, war ein Spurt über den lehrbuchmäßigen Kreuzwiderstand aus dem seit einem Jahr bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 101,22 USD) und der langfristigen Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 101,68 USD). Genau dieser Befreiungsschlag gelang dem Technologietitel in den letzten Handelstagen! Somit kann die Kursentwicklung seit Mai 2021 im langfristigen Kontext als trendbestätigende Konsolidierungsflagge interpretiert werden (siehe Chart). Dieses neue Investmentkaufsignal legt nun den Grundstein für einen Anlauf auf die historischen Hochstände von 2020 und 2021 bei 125,05/127,34 USD. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen das Hoch von Ende Juni (94,99 USD) prädestiniert.

Fiserv (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fiserv

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

