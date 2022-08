Krypto-Mining: Das solltest du wissen! ⛏ | @BTC-ECHO | Bitcoin News & Tutorials

► Darum geht's im Video: #Krypto-Mining - Sven Wagenknecht ist Chefredakteur von BTC-ECHO, und erklärt uns, was wir zum Thema Krypto-Mining wissen müssen. Krypto-Mining ist wie Rohstoff-Mining? Natürlich nicht, doch gibt es einige Parallelen, die im Video weiter erläutert werden. Außerdem geht er gemeinsam mit Richy tiefer auf die Themen Mining-Aktien und Krypto ETFs ein. Nicht zuletzt reden die Beiden über das Thema der Energiewende durch Mining und wie das Mining diese positiv beeinflussen könnte.



Timestamps:

00:00 ► Vorstellung

01:22 ► Exploration im Krypto-Mining - Standortsuche

07:28 ► Mining-Aktien

15:02 ► Energiewende durch Mining

17:20 ► Krypto ETFs

18:50 ► Miner-Hardware anmieten?



