Markt Update: Dax rutscht kurzzeitig unter 13.000er Marke - Gewinnwarnungen belasten Kion-Aktie und About You

Nach einer Abwärtskurslücke zum Handelsstart konnte sich der deutsche Leitindex zunächst erholen und die anfänglichen Verluste egalisieren. Am Nachmittag brachte der Index dann jedoch den am Mittag ("Chartanalyse Dax: Neuer Abwärtsimpuls gestartet") prognostizierten "erneuten Abwärtsschub in den Bereich 12.800 bis 12.960 Punkte". Das Tagestief lag im genannten Bereich bei 12.952 Punkten bevor dann gegen Handelsende ein Teil der Verluste wieder wettgemacht werden konnte. Am Ende des Handelstages stand ein Minus von knapp 160 Punkten im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs zu Buche.

Gewinnwarnungen drücken auf die Stimmung

Die Anteilsscheine des Gabelstapler-Herstellers Kion waren nach einer Gewinnwarnung mit einem Abschlag von knapp 30 Prozent mit Abstand größter Verlierer im Nebenwertesegment MDAX. (Alle Infos dazu: Hier)

Tagesverlierer im SDAX mit einem ebenfalls zweistelligen Abschlag war die Aktie Online-Modehändlers About You, ebenfalls nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung.

ITM Power gaben nach Quartalszahlen ebenfalls deutlich ab und verloren ein Viertel des Marktwertes. (ausführlich in: Mahlzeit/ Link unten).

US-Indizes stabil nach gestrigem Sell-Off

Der gestrige Sell-Off wird heute konsolidiert, die Erholungsansätze an der Wall Street halten sich zwei Stunden nach Handelseröffnung aber eher in Grenzen und sind bislang minimal im Vergleich zu den gestrigen Verlusten.