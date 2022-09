Vorbörse: Stabilisierungsversuch des Dax erwartet – Alle rechnen mit Zinserhöhung – Euro unter Dollar

Wie tags zuvor an der Wall Street wird nun auch beim Dax ein Stabilisierungsversuch erwartet. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Donnerstag eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start ein geringfügiges Plus auf 13 034 Punkte. Geschockt von der hartnäckigen US-Inflation war das Börsenbarometer zuletzt in zwei Tagen um bis zu 4,5 Prozent von seinem Erholungshoch bei 13 564 Punkten im Bereich der 100-Tage-Linie abgesackt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte 0,2 Prozent tiefer in den Tag starten.

Unter den Einzelwerten dürften insbesondere Analystenkommentare für Bewegung sorgen. So notierten die Aktien von Munich Re auf der Handelsplattform Tradegate mehr als ein Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Mittwoch. Um den jüngsten Kursanstieg zu rechtfertigen, müsste sich unter anderem die Schaden-Unfall-Relation des Rückversicherers im kommenden Jahr verbessern, schrieb der Experte Will Hardcastle von der Schweizer Großbank UBS. Das aber sei höchst unwahrscheinlich.

Wall Street hat sich am Mittwoch stabilisiert

Nach dem Inflationsschock und hohen Kursverlusten am Vortag haben sich die US-Börsen am Mittwoch stabilisiert. Der Dow Jones Industrial schloss 0,10 Prozent höher mit 31 135,09 Punkten. Zeitweise war er erstmals seit Mitte Juli unter die Marke von 31 000 Punkten gesunken. Während der breit aufgestellte S&P 500 0,34 Prozent auf 3946,01 Zähler zulegte, stieg der technologielastige Nasdaq 100 um 0,84 Prozent auf 12 134,40 Punkte. Die als besonders zinsabhängig geltenden Tech-Werte waren am Vortag eingebrochen. Sie hatten besonders stark darunter gelitten, dass die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen unter Druck bleibt.

Davon ungeachtet wächst aber die Überzeugung der Experten, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Zinskurs weiterfährt, selbst wenn das Wachstum leidet. Die Erwartungen der Schweizer Bank für den US-Zins sind nach den jüngsten Daten um 50 Prozentpunkte gestiegen. Letztlich rechnen sie nun damit, dass die Fed den Leitzins schrittweise bis auf 4,50 Prozent anzieht.

Börse in Asien

Die Börsen Asiens haben nach den teils herben Vortagesverluste am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor Handelsende um 0,22 Prozent. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen sank um 0,68 Prozent, während in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong der Hang Seng 0,47 Prozent zulegte.

Renten

Bund-Future 143,35 -0,15%

Devisen: Euro stabil knapp unter Dollar-Parität

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 0,9965 US-Dollar und damit etwas weniger als ein Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch leicht höher auf 0,9990 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen nachmittags zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Großes Augenmerk dürfte auf Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel gelegt werden, da die Daten Hinweise auf die Stärke des privaten Konsums geben. Interesse dürften auch Preiszahlen vom Außenhandel hervorrufen, da die Inflation derzeit eines der marktbeherrschenden Themen ist. Aus der Eurozone äußern sich einige ranghohe Zentralbanker.

Euro/USD 0,9966 -0,16%

USD/Yen 143,54 +0,27%

Euro/Yen 1,1558 -0,05%

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,88 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 88,41 Dollar.

Nach wie vor notieren die Erdölpreise auf hohem Niveau, in den vergangenen Wochen haben sie allerdings deutlich nachgegeben. Die erwartete Abschwächung der globalen Konjunktur und die vielerorts stark steigenden Zinsen dämpfen die Aussichten für die Nachfrage nach Rohöl, Benzin und Diesel.

Am Mittwoch gab sich die Internationale Energieagentur (IEA) entsprechend skeptisch, vor allem mit Blick auf die Nachfrage aus China. Dort sorgt seit längerem die strenge Corona-Politik der politischen Führung für erhebliche Konjunkturbelastung. In der Großstadt Chengdu sollen jedoch jüngst ergriffene Restriktionen gelockert werden.

Brent 93,87 -0,23 USD

WTI 88,40 -0,08 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 5 (6) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 53,91 (50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 35 (40) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 26,50 (24) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR KION AUF 43 (74) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 210 (205) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 161 (155) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT MUNICH RE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 265 (263) EUR

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 13 (15) EUR - 'BUY'

- WDH/BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STARBUCKS AUF 100 (96) USD - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT JDE PEET'S AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 29 (35) EUR

- JPMORGAN SENKT THE DUCKHORN PORTFOLIO AUF 'NEUTRAL' (OW) - ZIEL 19 (24) USD

- GOLDMAN HEBT CHART INDUSTRIES AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 259 (200) USD

- GOLDMAN SENKT QUANTA SERVICES AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 150 USD

- BERENBERG HEBT HILTON WORLDWIDE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 152 (140) USD

- BERENBERG HEBT HYATT HOTELS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 105 (85) USD

- BERENBERG HEBT MARRIOTT INTERNATIONAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 185 (165) USD

- BERENBERG STARTET CURRYS MIT 'HOLD' - ZIEL 70 PENCE

- BERENBERG STARTET TECHNOPROBE MIT 'HOLD' - ZIEL 7,90 EUR

- CITIGROUP HEBT TATE & LYLE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 850 PENCE

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ITM POWER AUF 120 (220) PENCE - 'SELL'

- HSBC HEBT BT GROUP AUF 'BUY' (HOLD)

- HSBC SENKT JOHNSON SERVICE AUF 'HOLD' (BUY)

- HSBC SENKT TIM AUF 'HOLD' (BUY)

- JEFFERIES STARTET D'LETEREN MIT 'BUY' - ZIEL 210 EUR

- JPMORGAN SETZT DANONE AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN STARTET BENEVOLENTAI MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 5,10 EUR

- SOCGEN HEBT SNAM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 5,50 (5,30) EUR

- SOCGEN HEBT TERNA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 8,10 EUR

- UBS HEBT SWISSCOM AG AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 490 (500) CHF

- UBS HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 71 (69) CHF - 'SELL'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 31,50 (30) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

07:30 DEU: Compleo Charging Solutions, Halbjahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Umsatz

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

11:30 DEU: Krones, Capital Markets Day

22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen

CHE: SFS Group, Investor Day

USA: Danaher, Investor Day

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Handelsbilanz 08/22

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 07/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 08/22

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 07/22

08:00 DEU: Großhandelspreise 08/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 07/22

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/22

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/22

12:00 IRL: Handelsbilanz 07/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Empire State Index 09/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/22

14:30 USA: Philadelphia Fed Index 09/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/22

15:15 USA: Industrieproduktion 08/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 08/22

16:00 USA: Lagerbestände 07/22

Sonstige Termine

09:00 DEU: Abschluss Treffen der G7-Handelsminister

+ 08.30 Doorstep Wirtschaftsminister Habeck, Begrüßung der G7 Handelsminister

+ 09.00 Beginn der Sitzung

+ 14.30/14.45 Pressekonferenz

09:00 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs

09:30 LUX: EuGH-Urteil über Anrechnung ausländischer Steuern zur Vermeidung von Doppelbesteuerung

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Minderung des Reisepreises wegen der Corona-Pandemie

11:00 DEU: Veranstaltung des Bundesfinanzministeriums zu "70 Jahre Luxemburger Abkommen" u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner und Vertretern des Staates Israel und der Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference)

11:00 EUR: EU-Kommission stellt Gesetzesvorschlag für Cybersicherheitsvorschriften für digitale Produkte vor. Pressekonferenz der EU-Kommissare Margaritis Schinas und Thierry Breton.

13:00 DEU: Eisenbahnpolitische Tagung unter dem Titel "Schienengipfel". Thema: Energieeffiziente Schiene - mit Digitalisierung zu mehr Pünktlichkeit und Kapazität

mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sowie Vertretern von Branchen- und Industrieverbänden sowie der Deutschen Bahn.

+14.00 Pk

15:00 DEU: Statements Bundeskanzler Olaf Scholz, DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi und BDA-Präsident Rainer Dulger nach einer Konzertierten Aktion

DEU: M100 Sanssouci Colloquium - Bundeskanzler Olaf Scholz hält die Hauptrede

60 internationale Journalisten diskutieren über den Krieg in der Ukraine und Europas Rolle in einer neuen Weltordnung.

+ Eröffnungsrede mit Olga Rudenko, Chefredakteurin The Kyiv Independent

+ M100 Media Award in der Orangerie Sanssouci in Potsdam

+ M100 Young European Journalists Workshop über Fake News und Desinformation

UZB: Beginn zweitägiger Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) - Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping

+ Die Präsidenten Russlands und Chinas, Wladimir Putin und Xi Jinping, sollen auf dem SCO-Gipfel zusammentreffen - erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Nach russischen Angaben soll es dabei ausführlich um das Thema Ukraine-Krieg gehen.

+ Indiens Präsident Narendra Modi und Xi werden sich voraussichtlich erstmals seit dem tödlichen Zwischenfall an der umstrittenen Grenze im Himalaya treffen

+ Der türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan will ebenfalls zu dem Gipfel reisen und unter anderem mit Putin zu Gesprächen zusammenkommen.

+ Zur SCO gehören heute außer Russland, China und Indien auch Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan. Auf dem Treffen soll auch der Iran aufgenommen werden.

18:30 DEU: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) beim Talk des RedaktionsNetzwerks Deutschland "RND vor Ort"

21:30 USA: US-Präsident lädt zu "Einheits-Gipfel" ins Weiße Haus ein, um Hass, Radikalisierung und Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken

Redaktion onvista/dpa-AFX