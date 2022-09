DAX® - Negative Muster: in zwei Zeitebenen!

An den letzten Handelstagen hat der DAX® kräftig Federn gelassen. Nach dem Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei 13.050 Punkten musste das Aktienbarometer am vergangenen Freitag weitere Kursverluste und eine Abwärtskurslücke (12.927 zu 12.815 Punkte) hinnehmen. Dieses Gap ist allerdings nicht die einzige negative Weichenstellung. Hilfreich ist u. E. derzeit der Blick auf den Wochenchart der deutschen Standardwerte. In der höheren Zeitebene ist der DAX® an der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.296 Punkten) gescheitert. Der markante Docht der abgelaufenen Woche bestätigt zudem die immer wieder angeführte Schlüsselwiderstandszone bei 13.500/13.800 Punkten. Per Wochenschlusskurs steht zudem ein negatives Kerzenmuster in Form eines „bearish engulfing“ zu Buche. In dieser Gemengelage müssen Anlegerinnen und Anleger einen Test der Tiefs von Anfang September bei 12.617/12.604 Punkten einkalkulieren. Diese Unterstützungen definieren den letzten Zwischenhalt auf dem Weg zu den bisherigen Jahrestiefs bei 12.400 Punkten. Bei der zuletzt genannten Marke handelt es sich um eine absolute Schlüsselmarke, denn deren Verletzung würde sogar ein absteigendes Dreieck vervollständigen.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

