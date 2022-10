Bitcoin Kurs bei 19.000 Dollar – Coinbase Aktie weiter gefragt

Während die Coinbase Aktie auch am Mittwoch und damit einen Tag nach einer wichtigen Ankündigung gefragt bleibt, befindet sich der Bitcoin Kurs weiterhin unter Druck. Insgesamt sehen sich Krypto-Anleger nach wie vor insbesondere mit geldpolitischen Risiken konfrontiert. Für eine Bitcoin-Einheit müssen Anleger rund 19.100 Dollar auf den Tisch legen und damit fünf Prozent weniger als noch vor einer Woche. Die Papiere der US-Kryptoplattform Coinbase verteuern sich per Tagesfrist um 1,35 Prozent auf 71,10 Dollar je Anteilsschein. Bereits am Dienstag schnellten die Aktien zwischenzeitlich um bis zu 7 Prozent nach oben.

Partnerschaft zwischen Coinbase und Google Cloud begeistert Börsianer

Die Nachricht über eine Ankündigung einer Partnerschaft mit dem Suchmaschinengiganten Google und der US-Kryptobörse Coinbase hat die Anleger am Dienstag hellhörig werden lassen. Konkret geht es darum, dass Google Cloud ausgewählten Kunden aus der Web3-Branche anbieten möchte, mithilfe von Coinbase via Krypto Assets bezahlen zu können. Für Aktionäre von Coinbase fungierte diese Nachricht temporär als Wasser auf die Mühlen. Zu früh sollten sich Börsianer jedoch nicht die Hände reiben. Abzuwarten gilt, inwiefern sich der praktische Nutzen tatsächlich beweist.