Fielmann nach Zahlen: Umsatz- und Gewinnprognose gekürzt

Die Optikerkette Fielmann hat ihre Quartalszahlen vorgelegt und die sehen leider nicht so gut aus. Der Umsatz im dritten Quartal ist zwar leicht gestiegen von 460,8 Mio. Euro auf 463 Mio. Euro, allerdings sank der Gewinn vor Steuern (EBT) rapide von 85,4 Mio. Euro auf 52 Mio. Euro. Als Grund führt Fielmann gestiegene Gehälter der Mitarbeiter an.

Fielmann erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz von 1,75 Mrd. Euro, im letzten Jahr setzte der Konzern 1,66 Mrd. Euro um. Die bisherige Prognose lag bei 1,8 Mrd. Euro.

Große Abstriche machte Fielmann aber bei der Gewinnerwartung: Im letzten Jahr lag das EBT bei 209,7 Mio. Euro, nun wird mit 160 Mio. Euro kalkuliert. Bisher lag die Prognose bei 190 Mio. Euro.

Fielmann-Aktie erholt sich wieder

Nach Bekanntgabe der Zahlen rutschte die Aktie von Fielmann um 11 Prozent ab. Dabei durchbrach sie die 30-Euro-Marke und machte erst bei 29,16 Euro halt. Dann setzte eine Kehrtwende ein und die Aktie kletterte auf bisher 31,70 Euro. Damit liegt sie nur noch mit 3,8 Prozent im Minus.

Abschreiben sollte man Fielmann nicht. Die Optikerkette stellt Produkte her, auf die Menschen nicht verzichten können: Sehhilfen. Auch wenn der Gewinn gesunken ist, schreibt Fielmann immer noch schwarze Zahlen. Das zeigt: Deren Produkte werden nach wie vor gefragt.

