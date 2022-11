Tagesausblick 10.11.: DAX pendelt in enger Range. Warten auf US-Inflationszahlen!

Unternehmen im Fokus

Adidas setzte den Aufwärtstrend der vergangenen Tage heute fort. Der bevorstehende Führungswechsel und die anstehende Fussball-WM beflügelten. Die erneute Senkung der Jahresprognose wurde derweil ignoriert. Bayer konnte von positiven Analystenkommentaren nicht profitieren. Die Aktie tauchte heute unter die Marke von EUR 50. E.On gab heute leicht nach, blieb allerdings in der Range der vergangenen Handelstage. Die Geschäftszahlen von Q3 gaben somit keine neuen Impulse. Der Biotechnologiekonzern Evotec brach heute zweistellig ein nachdem gestiegene Energiekosten und Investitionen in den Ausbau der Produktion im abgelaufenen Quartal den Gewinn stark belastet haben. Lanxess konnte in Q3 2022 den Umsatz zwar deutlich steigern. Die hohen Energiekosten ließen den Gewinn jedoch nur marginal ansteigen. Die Anleger quittierten das Zahlenwerk mit einem Kursminus von über drei Prozent.