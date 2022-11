10 Year T-Note Future - Sentiment: Gänzlich anders als vor Jahresfrist

„Gestern standen wir am Abgrund. Heute sind wir bereits einen gewaltigen Schritt weiter.“ Das bekannte Zitat von Erich Kästner führt nahtlos zu einer der Schlüsselfragen des Investmentjahrgangs 2023: Setzt sich der Trend der dynamisch steigenden Renditen nahtlos fort oder begünstigt die rekordverdächtige Dimension des Zinsanstiegs der letzten Monate zumindest eine (temporäre) Atempause? Bei der Suche nach den passenden Antworten begeben wir uns zunächst in die Welt der Sentimentanalyse. Während wir mit unserem Szenario „der nachhaltigen Zinswende“ jede Menge Reibung erzeugten und Diskussionsbedarf auslösten, ist dies inzwischen ganz anders. Die überwältigende Mehrheit der Investorinnen und Investoren hat das Szenario „steigende Renditen“ verstanden und akzeptiert. Den langfristigen Gezeitenwandel müssen wir in unseren Investorengesprächen nicht mehr erläutern. Das Sentiment ist also gänzlich anders als vor 12 Monaten. Durch die Brille der Behavioral Finance betrachtet, kann deshalb erneut von selektiver Wahrnehmung gesprochen werden – nur eben gänzlich anders als im Q4/2022. Dieses Stimmungsbild liefert also möglicherweise einen Hinweis auf den „wunden Punkt“ des Marktes bzw. aus welcher Richtung 2023 Überraschungen kommen könnten.

10 Year T-Note Future (Semi-annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10 Year T-Note Future

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

