Silber - Boden – Flagge – neue Verlaufshochs?

Über den Tellerrand hinausgeblickt, ebnet ein abgeschlossenes Konsolidierungsmuster nicht nur den Weg zu den o. g. Jahreshochs bei 30 USD – eine „bullish“ aufgelöste Flagge lässt langfristig sogar auf neue Bewegungshochs schließen. Doch Anlegerinnen und Anleger sollten Schritt für Schritt vorgehen, was uns nochmals zu der Schlüsselmarke von 21 USD zurückbringt. Der Wochenchart unterstreicht nochmals: Oberhalb des Kumulationswiderstands bei 21 USD schlägt die Stabilisierung der letzten Monate in eine Bodenbildung um (siehe Chart). Lohn der Mühen wäre das bereits angeführte Anschlusspotential von rund 3,50 USD – ausreichend, um Kurs auf den Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 25,20 USD) zu nehmen. Da diese Trendlinie gleichzeitig als obere Flaggenbegrenzung fungiert, liegt derzeit möglicherweise ein verschachteltes Kursmuster vor. Also eine Situation, in der ein Kursmuster ein hinreichendes Anschlusspotential verspricht, um die nächste positive Weichenstellung nachzuliefern. Im konkreten Fall führt das zu der plakativen Formel: „Erst Bodenbildung, dann Flagge, danach neue Verlaufshochs.“ Als strategische Absicherung bietet sich in Zukunft dagegen die o. g. 200-Monats-Linie (akt. bei 19,74 USD) an.

Silber (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

