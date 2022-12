DAX verharrt um 14.400 Punkte, Varta abgestraft, Zalando und Aixtron

Viel besser lief es für Aixtron. Der Aktienkurs stieg in diesem Jahr um 70 Prozent und hat sich damit von einem "Nebenwert" zum Anlegerliebling entwickelt. Ebenfalls in den letzten Monaten die Zalando. Mit Blick in Richtung Weihnachten könnte hier ein Umsatzschub auch die jüngste Kursentwicklung untermauern, die bei plus 37 Prozent liegt.