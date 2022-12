Talanx: Dividendenjäger werden beglückt

Werbung

Deutliche Gewinn- und Dividendensteigerung erwartet

Die nach Prämieneinnahmen drittgrößte Versicherungsgruppe Deutschlands, die Talanx AG mit Sitz in Hannover, blickt mittlerweile auf eine 120-jährige Historie zurück. Die Gruppe erweist sich seither immer wieder als Fels in der Brandung. Sei es für die Kunden als auch für die Investoren. “Gemeinsam kümmern wir uns um das Unerwartete”, lautet ein Teil des Slogans. Ganz so unerwartet sollten die Ereignisse, die es zu versichern gilt, allerdings nicht sein. Zumindest nicht, was die Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeiten und deren Schadenshöhe betrifft. Die Gruppe hat in den vergangenen vier Jahren ihr Können unter Beweis gestellt und ihre gesteckten Ziele mehr als erreichen können. Trotz der Covid-19-Pandemie wird Talanx sein gestecktes Margenziel mit über 10 % in diesem Jahr wahrscheinlich deutlich übertreffen. Zudem wird der Gewinn je Aktie in diesem Zeitraum um durchschnittlich über 5 % pro Jahr gewachsen sein. Daher dürfen sich Aktionäre wohl über eine Dividende von 2,00 Euro für das laufende Geschäftsjahr freuen. Das sind 25 % mehr als noch im vergangenen Jahr. Die Dividendenrendite beträgt damit rund 4,5 %. Dies soll jedoch nicht das Ende der Fahnenstange sein: Auf dem Kapitalmarkttag am 6. Dezember stellte das Management bis 2025 einen weiteren Anstieg um 25 % auf 2,50 Euro in Aussicht. Grundlage dafür soll der Nettogewinnanstieg in gleicher Größenordnung sein.

Eintritt in eine dreijährige Wachstumsphase

Nachdem Talanx die im Jahr 2018 gesteckten Mittelfristziele zur Eigenkapitalrendite, dem Gewinn je Aktie sowie zur Dividendenausschüttung übererfüllt hat, soll nun der Übergang in eine dreijährige Wachstumsphase starten. Der Anteil des Erstversicherungsgeschäfts am Konzernergebnis konnte im auslaufenden Strategiezyklus von 31 % auf 40 % zulegen. Dieser Anteil soll bis 2025 auf 50 % steigen. Die Gruppe hatte erfolgreich Optimierungsmaßnahmen in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung sowie Privat- und Firmenversicherung Deutschland umgesetzt. Diese sollen genauso wie der kontinuierliche Wachstumspfad im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International fortgesetzt werden. Hier soll im gesamten Schaden-/Unfall-Geschäft eine Top-5-Position in den Kernmärkten Polen, Türkei, Brasilien, Mexiko und Chile erreicht werden. Die Eigenkapitalrendite soll bis 2025 auf über 10 % zulegen. Dies soll durch eine verbesserte Schaden-/Kostenquote von unter 95 %, einem Anstieg der Prämieneinnahmen im Nicht-Kfz-Geschäft, der Steigerung der Anzahl der digitalen Kunden von 11 auf 13 Millionen sowie der Ausweitung der Partnerschaften und Übernahmen erreicht werden.

Kooperationen ermöglichen innovative Produkte

Im Bereich der Industrieversicherungen will sich die Gruppe mit einer überlegenen Risikobewertung und -selektion sowie mit wettbewerbsfähigen Preisen und einem stringenten Risikomanagement von der Konkurrenz abheben. Die Portfolioqualität soll auf diese Weise auf ein neues Level gehoben werden. Die Gruppe setzt dabei auf die digitale Transformation und Kooperationen. Mitte September schloss HDI TH!NX als Anbieter von IoT-basierten Risikomanagementlösungen mit ACCURE Battery Intelligence als Experte für Batteriespeicherüberwachung eine neue Kooperation ab. Ziel ist die Steigerung der Finanzierbarkeit und Versicherbarkeit von Batteriespeichern. Einerseits erhöht sich die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Batteriespeichers, da der Versicherungskunde ebenfalls Zugriff auf die Analyseergebnisse von ACCURE erhält. Andererseits können Wartungs- und Reparaturarbeiten auf Basis der Analysen geplant werden. Die Versicherungskonditionen können individuell ermittelt werden. Dieses Beispiel gibt einen Einblick auf das zukünftige Potenzial. Investoren erhalten die Aktie derzeit mit einer auf Basis der Factset-Daten ermittelten Bewertung mit einem KGV22e von 10. Bis 2024 soll das KGV durch die anvisierten Gewinnsteigerungen auf 7,4 fallen.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Talanx AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Talanx AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DW6YU0, die am 22.09.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Talanx AG an der Börse XETRA Frankfurt am 15.09.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 44,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 22.09.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Talanx AG am 15.09.2023 auf oder über 44,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 08.12.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion