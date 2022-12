Nasdaq-100 Index® - Technologie: Neue Favoriten braucht das Land

Schwieriger gestaltet sich die Ausgangslage beim Nasdaq-100®. In der Spitze musste der Technologiesektor seit November vergangenen Jahres einen Kurseinbruch um fast 38 % hinnehmen. Es hat also 2022 eine substanzielle Korrektur stattgefunden. Diese Entwicklung schlägt sich in drei Verlustquartalen in Serie nieder – immerhin die längste Dürreperiode seit dem Platzen der Technologieblase zu Beginn des Jahrtausends. Um diesen Negativlauf zu durchbrechen, müsste dem Aktienbarometer ein Jahresschlusskurs oberhalb von 11.059 Punkten gelingen. Mut machen die jüngsten beiden Monatskerzen, die jeweils markante Lunten aufweisen, d. h. von den Monatstiefs (10.441/10.632 Punkte) konnte sich der Nasdaq-100® jeweils spürbar erholen. Hinzu kommt auf Wochenbasis die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.422 Punkten) sowie der Versuch einer Bodenbildung (siehe Chart). Erst oberhalb der Marke von 11.700 Punkten wäre die untere Umkehr endgültig abgeschlossen. Lohn der Mühen ist dann ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 1.300 Punkten – ausreichend, um den im Januar etablierten Baissetrend (akt. bei 12.089 Punkten) zu den Akten zu legen. Dieser Befreiungsschlag ist die zwingende Ausgangsvoraussetzung für eine nachhaltige Rückkehr in die Erfolgsspur.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

