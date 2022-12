Goldpreis klettert über 1.800 Dollar – Bitcoin über 18.000er-Marke – die Gründe

Gold und Bitcoin sind wieder gefragt. Unmittelbar nach Bekanntgabe der US-Inflationsdaten ziehen beide Kurse kräftig an. Während der Goldpreis wieder über der psychologischen 1.800-Dollar-Marke notiert, geht es für den Bitcoin Kurs zwischenzeitlich über die 18.000er-Marke. Die Entwicklung der US-Inflation lässt Anleger auf eine in Zukunft behutsame Geldpolitik hoffen.

Preisdruck lässt auf US-amerikanischen Grund und Boden überraschend deutlich nach

Der Preisdruck auf US-amerikanischen Grund und Boden ist im November mit 7,1 Prozent per Jahresmonatsvergleich stärker zurückgegangen als erwartet (7,3 Prozent). Im Oktober lag die Teuerungsrate inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel noch bei 7,7 Prozent.

Die Zinssorgen schnellen dies- und jenseits des Atlantiks in diesem Kontext weiter zurück. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dürften am morgigen Mittwochabend ab 20 Uhr indes weniger Argumente in den Händen halten, um weitere kräftige Zinsschritte einzuleiten.

Die Aussicht auf eine in Zukunft weniger restriktive US-Geldpolitik spielt riskanten Vermögenswerten zusehends in den Karten. Etwaige Hoffnungen müssen sich allerdings nun auf der morgigen Fed-Sitzung bewahrheiten.

Sollte Fed-Chef Jerome Powell nach wie vor an seiner strikten Währungspolitik festhalten, dürfte dies im Gegenzug rasch Enttäuschungspotenzial initiieren. Bislang ist nicht klar, wie es trotz rückläufiger Inflationsraten im Zinserhöhungszyklus weitergeht. Anleger rechnen derzeit auf der letzten Sitzung für das Jahr 2022 fest mit einem Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten.