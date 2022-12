USD-Index - Bemerkenswerter Schwächeanfall!

Da wir bei der saisonalen Betrachtung den Blickwinkel bereits umgekehrt haben, behalten wir diese Perspektive bei und kommen im nächsten Schritt zur Analyse des USD-Index. Dieser spiegelt die Entwicklung des Greenbacks im Vergleich zu den sechs wichtigsten Handelswährungen EUR, GBP, JPY, CHF, CAD und SEK wider. Auch hier starten wir zunächst mit der Analyse einer hohen Zeitebene. So verdeutlicht der Halbjahreschart, welche Rolle rückwärts die US-Valuta in den letzten beiden Monaten vollzogen hat. Doch der Reihe nach: Zunächst sorgte der Spurt über die Hochs von 2020, 2017 und 2016 bei 103/104 Punkten für das erwartete prozyklische Kaufsignal. Nach einem zyklischen Hoch bei 115 Punkten kam es beim USD-Index allerdings zu einem scharfen „U-turn“. So musste der Greenback im November mit einem Minus von über 5 % die schlechteste Monatsperformance seit September 2010 verkraften. Auf 6-Monats-Basis schlägt sich diese Entwicklung in einem markanten „shooting star“ nieder (siehe Chart). Ein Rebreak der alten Ausbruchszone würde deshalb für eine doppelt negative Weichenstellung sorgen, denn dann wäre neben einem Rückfall in die von 2014 bis 2022 gültige Schiebezone gleichzeitig auch die Auflösung des diskutierten Kerzenmusters zu beklagen.

USD-Index (Semi-annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart USD-Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.