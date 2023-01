DAX unter 15.000, EURUSD stark, Deutsche Post vor Entscheidung, Kraft Heinz mit Margenproblemen

Der DAX blendete heute die leichteren Daten vom US-Markt nicht mehr aus und eröffnete direkt mit einem Minus, welches seitdem immer weiter ausgebaut wurde. Damit reagierte er auf rund 600 Punkte Kursverlust im Dow Jones, welcher gestern nach den Erzeugerpreisen aus den USA eingetreten war.

Die bisherigen Wochentiefs um 15.080 Punkte konnten nicht gehalten werden. Damit fiel der Index zum Mittag auf 15.000 Zähler und sogar darunter. Ein Punkt, den Ingmar Königshofen nach der Rallye der letzten Wochen als sehr gesund kommentierte, und der auch in das statistische Fenster der Januarentwicklung sehr gut passt.

Darüber sprechen wir ebenso, wie über das Sentiment am US-Markt und die Verschiebung der Kapitalanlagen vom US-Dollar in den Euroraum. Festmachen kann man diese sehr gut am Euro-US-Dollar-Währungspaar, welches nahezu zum Jahresstart seine Richtung wechselte.

Einer der großen Verlierer am US-Markt war gestern Kraft Heinz. Die Margen schwinden und damit haben sicherlich noch weitere US-Unternehmen zu kämpfen. Fast adäquat geht es der Deutschen Post, die mit Lohnsteigerungen als Forderung der Gewerkschaft Verdi womöglich weitere Einschnitte in der Bilanz verzeichnen dürfte. Der Fachkräftemangel geht hier zu Lasten des Gewinns, was die Aktie jedoch noch nicht vollständig widerspiegelt.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag. Folgende Kanäle stehen für vertiefende Informationen für Sie bereit:

stock3 Terminal (Charting & News): https://terminal.stock3.com/#c/ls-exchange

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Finance/LS-Exchange-111353983849072/

Instagram: https://www.instagram.com/ls_exchange/

Twitter: https://twitter.com/LangUndSchwarz

Spotify: https://open.spotify.com/show/5iRBVEkjYAtpCPUxmZ61Hr

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/ls-exchange/id1525880062

Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/6c732cde-3471-4a88-a441-2042200f3cf5/ls-exchange

Deezer: https://www.deezer.com/de/show/1576872

#DAX #KraftHeinz #DeutschePost #EURUSD #Finanzen #Aktien

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.