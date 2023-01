Hypoport mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

Der Finanzdienstleister Hypoport hat bei seiner Kapitalerhöhung wie geplant brutto rund 50 Millionen Euro frisches Kapital besorgt. Dabei seien 378.788 neue Aktien zum Stückpreis von 132 Euro platziert worden. Die neuen Aktien wurden durch ein beschleunigtes Platzierungsverfahren angeboten, bei dem die Aktionäre kein Bezugsrecht hatten. Die neuen Aktien sollen den Investoren am 27. Januar geliefert werden

Hypoport braucht das Geld, um „außerordentliche Wachstumcschancen“ auf dem Markt für Immobilienfinanzierung.

Eine Kapitalerhöhung in Form einer Privatplatzierung belastet in den meisten Fällen den Aktienkurs, so auch bei Hypoport. Die Aktie liegt vorbörslich mit über 1,3 Prozent im Minus bei unter 140 Euro.

Allerdings ist die Hypoport-Aktie im letzten Monat heiß gelaufen und liegt noch mit über 47 Prozent im Plus. Anleger sollten daher erst einmal an der Seitenlinie bleiben und nicht ins fallende Messer greifen.