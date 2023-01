Für den Dax zeichnet sich am Freitag ein stabiler Start ab. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Sitzungsauftakt signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Mini-Plus von 0,04 Prozent auf 15.140 Punkte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochenanstieg von rund 0,7 Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 wird am Freitag rund 0,1 Prozent höher erwartet.

Im US-Handel zeigten am Vorabend vor allem Technologiewerte der Nasdaq Stärke. Angetrieben habe vor allem ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum, hieß es bei der Credit Suisse. Der Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es wieder über die Marke von 12.000 Punkten.

Nach US-Handelsschluss schockte jedoch der Halbleiterkonzern Intel die Anleger mit einem Umsatz- und Gewinneinbruch im abgelaufenen Quartal. Die Aktie rauschte daraufhin im nachbörslichen Handel zeitweise prozentual zweistellig nach unten. "Dieses Spannungsfeld aus den USA macht es Anlegern hierzulande nicht leicht, sich zu orientieren", kommentierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Die enttäuschenden Intel-Zahlen könnten am Freitag auch die deutschen Chip-Werte in Mitleidenschaft ziehen. Die Aktien von Infineon und Aixtron fielen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,8 beziehungsweise 0,2 Prozent.

Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet gab zudem Details zum Börsengang seiner Hosting-Tochter Ionos bekannt.

Gewinne an der Wall Street

Ein starker Quartalsbericht des Elektroautobauers Tesla und eine Reihe von Daten zur US-Wirtschaft haben am Donnerstag für Gewinne an den US-Börsen gesorgt. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial schloss nach einem schwankenden Verlauf mit plus 0,61 Prozent auf 33.949,41 Punkten knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,10 Prozent auf 4.060,43 Zähler. Der Nasdaq 100 rückte um 2,00 Prozent auf 12.051,48 Punkte vor und ist damit zurück auf dem Niveau von Mitte Dezember.

Moderate Gewinne an Asiens Börsen

Nach einer starken ersten Wochenhälfte haben sich die Anleger an der Börse in Tokio am Freitag weiter zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27.382,56 Punkten und damit 0,1 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,3 Prozent. Ein wenig Rückenwind lieferten starke US-Börsen, allerdings kamen hier die Indikationen für Freitag ein Stück weit zurück. In Festlandchina wurde wegen der Feierlichkeiten rund um das Neujahrsfest weiter nicht gehandelt.

Renten

Bund-Future 137,50 -0,25%

Devisen: Euro notiert unter 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0875 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der Kurs liegt knapp unterhalb seines höchsten Niveaus seit neun Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0895 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Aus der Eurozone werden Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet. In den USA wird unter anderem das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE erwartet. Außerdem veröffentlicht die Uni Michigan ihr Konsumklima, das auch Angaben zu den Inflationserwartungen der Verbraucher enthält.

Euro/USD 1,0872 -0,18%

USD/Yen 129,94 -0,23%

Euro/Yen 141,27 -0,42%

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87,86 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 81,35 Dollar.

Die zu Ende gehende Woche verlief am Rohölmarkt unspektakulär. Etwas Auftrieb erhielten die Preise am Donnerstag von soliden Wachstumsdaten aus den USA. Allerdings warnen viele Konjunkturexperten vor Rezessionsgefahren in der größten Volkswirtschaft der Welt. Ein wichtiger Grund sind die erheblichen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed gegen die hohe Inflation.

Hoffnungen liegen am Ölmarkt in dem weniger strengen Corona-Kurs in China. Nach der Abkehr von den äußerst strikten Pandemie-Vorkehrungen wird auf eine konjunkturelle Belebung mit steigendem Energieverbrauch gesetzt. Das unterstützt die Erdölpreise.

Brent 87,89 +0,42 USD

WTI 81,42 +0,41 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 125 (130) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT SARTORIUS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 493 EUR

- BERENBERG SENKT SIEMENS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 170 (175) EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 140 (122) PENCE - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 31 (29) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 105 (95) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT AIRBUS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 130 (135) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 55 (49) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 117 (119) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 530 (550) EUR - 'OVERWEIGHT'

- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 125 (121) EUR - 'BUY'

- WDH/EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 55,50 (44,00) EUR

- WDH/HÄNDLER: EXANE BNP HEBT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM)

- WDH/HÄNDLER: EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 18 (15) EUR - 'UNDERPERFORM'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 500 (440) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/SOCGEN SENKT NORDEX AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 16 (12) EUR

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR GENERAL ELECTRIC AUF 90 (76) USD - 'KAUFEN'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR TESLA AUF 190 (170) USD - 'KAUFEN'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR INTEL AUF 28 (32) USD - 'HOLD'

- BARCLAYS HEBT AENA AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 139 (115) EUR

- BARCLAYS HEBT JCDECAUX AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 27,50 (16) EUR

- BARCLAYS HEBT MONTE DEI PASCHI AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 2,40 EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 5100 (5010) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 12,50 (11,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 3000 (2640) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 195 (200) EUR - 'BUY'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 960 (785) EUR - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4200 (4500) PENCE - 'OUTPERFORM'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 3250 (3150) PENCE - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2650 (2750) PENCE - 'SELL'

- EXANE BNP HEBT BANCO SABADELL AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 1,20 EUR

- EXANE BNP SENKT TRAVIS PERKINS AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 866 PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 33 (31) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4500 (4700) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 880 (900) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 33 (24) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES SENKT MITCHELLS & BUTLERS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 170 PENCE

- JPMORGAN HEBT 888 HOLDINGS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 165 (140) PENCE

- JPMORGAN HEBT ROCKWOOL AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 1810 (1370) DKK

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 49 (48) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 815 (750) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT FLUTTER AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 15900 (16100) PENCE

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 430(450)EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT CREDIT SUISSE AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT)

- PEEL HUNT SENKT ANTOFAGASTA AUF 'REDUCE' - ZIEL 1400 PENCE

- PEEL HUNT SENKT CLOSE BROTHERS AUF 'HOLD' (ADD) - ZIEL 1031 (1264) PENCE

- PEEL HUNT SENKT FOXTONS AUF 'HOLD' - ZIEL 40 PENCE

- UBS HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 44 (36,50) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/BOFA HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 71 (65) EUR - 'BUY'

- WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 65 (58) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/GOLDMAN HEBT EQUINOR AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 390 (370) NOK

- WDH/SOCGEN HEBT NEXANS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 110 (100) EUR

- WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 220 (170) DKK - 'HOLD'

Termine Unternehmen

01:30 KOR: SK Hynix, Q4-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q4-Zahlen (detailliert)

07:30 FRA: Remy Cointreau, 9M-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q4-Zahlen (detailliert)

12:15 USA: Chevron, Q4-Zahlen

12:55 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

13:00 USA: Altria, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/23

09:00 ESP: BIP, Q4-Zahlen

10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 12/22

10:00 ITA: Industrieumsatz 11/22

14:30 USA: Konsumausgaben 12/22

16:00 USA: Hausverkäufe 12/22

16:00 USA: Universität of Michigan Stimmungsindex 01/23

Sonstige Termine

08:00 GBR: Die parlamentarisch anerkannte Dienstelle für Gas- und Strommärkte kündigt die neue Energiepreisobergrenze an

Hinweis

Börsenfeiertag in China

Redaktion onvista/dpa-AFX