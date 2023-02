Omv-Aktie fällt überschaubar

Bei großem Handelsvolumen gab bei Omv bis zum Tagesende der Aktienpreis leicht nach. Mit einem Minus von -0,03 € beendete die Aktie heute den Tag kaum merkbar unter dem Preis bei Börseneröffnung von 43,78 €. der relative sanfte Verlust von -0,07% war zu verschmerzen.

Zwar gab es auch heute wie Donnerstag ein negatives winziges Minus, jedoch bewegte sich der Aktienkurs nur innerhalb der Schranken des Vortages.

Während Eröffnungs- und Schlusspreis sehr eng beieinander lagen, unterlag der Preis über den Tag großen Schwankungen. Der Kurs pendelte zwischen 43,03 € und 44,19 €.

Schaut man auf den Vortag mit einem herben Minus von -4,73%, so wurde die Talfahrt der Omv-Papiere an diesem Freitag zumindest etwas abgemildert werden.

Die heutigen Verluste waren dann aber doch nicht so schlimm wie gestern, an dem die Stückpreise mit 42,71 € den tiefsten Stand der letzten 30 Tage erreichten. Das heutige winzige Negativergebnis schmerzt umso mehr, als die Aktie in den letzten 12 Monaten einbrach und heute mit einem 12-Monats-VErlust von -20,15% schließt.