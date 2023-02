McDonald‘s – Fast-Food-Branchenprimus überzeugt mit sehr starken Q4-Zahlen!

Werbung

McDonald‘s (MCD) gehört zu den attraktivsten Langfriststories bei den US-Big-Caps. Der US-Branchenprimus versteht es geschickt, in einem inflationären Marktumfeld dank Preiserhöhungen und Kostensenkungsmaßnahmen attraktive Margen zu erzielen und durch neue Menükreationen neue Kunden anzulocken.

McDonald‘s kann dank Langfriststrategie Marktanteile gewinnen!

Zu den attraktivsten Langfriststories bei den US-Big-Caps gehört die Aktie des Fast-Food-Branchenprimus McDonald‘s. Nach dem Auslaufen der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie zieht das Geschäft dank dem Reopening im stationären Filialgeschäft wieder merklich an, wobei es McDonald‘s gelingt, der Konkurrenz Marktanteile abzujagen. Dass der US-Branchenprimus gegenüber Rivalen wie Starbucks, Burger King oder Wendy‘s im derzeit schwierigen Marktumfeld die Nase vorn hat, hat McDonald‘s seiner überlegenen Langfriststrategie zu verdanken. Der Fast-Food-Gigant versteht es geschickt, durch neue Menükreationen neue Kundengruppen anzulocken. So hat McDonald‘s sein Angebot bei vegetarischen und veganen Gerichten zuletzt konsequent ausgebaut, womit man vor allem bei jüngeren, gesundheitsbewussten Kunden punkten kann. Obwohl McDonald‘s seine Menüpreise zuletzt teilweise deutlich angehoben hat, rangiert man gerade bei Basics wie Hamburgern, Cheeseburgern, Wraps oder bei Kuchen- und Kaffeespezialitäten preislich eher im unteren Mittelfeld. Damit gelingt es McDonald‘s, auch im aktuell inflationären Marktumfeld attraktive Margen zu erzielen und Konkurrenten wie Starbucks oder Burger King gleichzeitig Marktanteile abzujagen. Dass McDonald‘s gegenüber der Konkurrenz in puncto Neukundengewinne die Nase vorn hat, hat man nicht zuletzt auch dem gut ausgebauten Delivery-Network zu verdanken. Da man mit Essenslieferdiensten wie Door Dash, Uber Eats, Grub Hub oder Lieferando kooperiert, und sich Bestellungen via Mobile Order & Pay via App schnell und unkompliziert abwickeln lassen, kann McDonald‘s seit geraumer Zeit kräftige Zuwächse bei den Onlineumsätzen vorweisen. Mittlerweile entfallen bereits rund 35 % der Umsatzerlöse in den Top-Endmärkten auf Bestellungen via Mobile-App, Delivery oder digitalem Bestellterminal, was sich auch positiv bei der Marge niederschlägt. Denn neben einer schnellen und effizienten Abwicklung ist der gesamte Bestellvorgang deutlich weniger personalintensiv, was sich positiv auf der Kostenseite bemerkbar macht.

McDonald‘s Reward-Program sorgt für Neukundengewinne!

Gut ins strategische Gesamtkonzept passt auch das „McDonald‘s Reward-Program“, mit dem man nicht nur seine Stammkundschaft bei der Stange hält, sondern auch dank Bonusprogrammen und Prämien erfolgreich neue Kunden anlockt. Mittlerweile verfügt das McDonald‘s Reward-Program über weltweit mehr als 50 Millionen registrierte Kunden. Da man das via App zugängliche Bonusprogramm auch in Europa und anderen Kernmärkten ausrollt, dürfte die Zahl der aktiven Nutzer weiter deutlich anziehen. Dies belegt die jüngste Download-Statistik, zumal die McDonald‘s-App in 2022 allein in den USA mehr als 40 Millionen Mal heruntergeladen wurde, womit man Konkurrenten wie Starbucks oder Taco Bell deutlich hinter sich ließ.

McDonald‘s überrascht mit sehr starken Q4-Zahlen!

Der Fast-Food-Branchenprimus überraschte im Schlussquartal mit einem unerwartet deutlichen EPS-Anstieg von 16,4 % auf 2,59 USD, womit die Konsenserwartungen von 2,46 USD klar übertroffen werden konnten. Auch bei den vergleichbaren Filialumsätzen überraschte McDonald‘s auf Konzernebene mit einem unerwartet deutlichen Anstieg von 12,6 %, während der Analystenkonsens hier lediglich bei +8,6 % gelegen hatte. Auch auf dem hart umkämpften US-Markt überraschte man bei den so genannten Same-Store-Sales mit einem zweistelligen Anstieg von +10,3 %, womit man deutlich über den Konsenserwartungen gelegen hatte. Dass man bei den Umsatzerlösen auf Konzernebene einen leichten Rückgang von -1,4 % auf 5,93 Mrd. USD hinnehmen musste, war vor allem der Stärke des US-Dollars geschuldet.

McDonald‘s sollte seinen profitablen Wachstumskurs weiter beschleunigen

Auch für das laufende Fiskaljahr sieht sich McDonald‘s weiter auf profitablem Wachstumskurs, wobei man dem inflationären Marktumfeld weiterhin mit Preiserhöhungen gegensteuern will. Kurzfristig dürfte jedoch der geplante Ausbau des stationären Filialnetzwerks belasten. CEO Chris Kempczinski hatte in diesem Zusammenhang angekündigt, dass McDonald‘s die Gunst der Stunde nutzen wird, um sein globales Filialnetzwerk weiter auszubauen. Da die Filialumsätze seit Ende der Pandemie wieder deutlich anziehen, dürfte sich der geplante Ausbau des Filialnetzwerks in wichtigen Kernabsatzmärkten für McDonald‘s bezahlt machen, obwohl die geplanten Investitionen zunächst auf die Margen drücken werden. Übergeordnet bleibt die Langfriststory bei McDonald‘s damit trotz des aktuell weiter bestehenden schwierigen Marktumfelds weiter chancenreich, zumal der Fast-Food-Branchenprimus es geschickt versteht, der Konkurrenz erfolgreich Marktanteile abzujagen und gleichzeitig die Margen zu verbessern. Entsprechend hat McDonald‘s gute Chancen, seinen dynamischen Wachstumskurs in den kommenden Jahren weiter fortzusetzen. Entsprechend bieten die Konsenserwartungen, die laut FactSet für 2023 beim EPS eine moderate Verbesserung von 10,10 auf 10,58 USD vorsehen, Luft für positive Überraschungen.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf McDonald´s Corp.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert McDonald´s Corp. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DW5263, das am 28.06.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie McDonald´s Corp. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 250,00 USD begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts McDonald´s Corp. an der maßgeblichen Börse am 21.06.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 250,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 28.06.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert McDonald´s Corp. am 21.06.2024 auf oder über 250,00 USD liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 07.02.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion