DAX mit Vola am Dienstag, Aktien von MTU Aero Engines, Deutsche Post, BioNTech mit Daniel Saurenz

Der DAX hat heute alles an Volatilität nachgeholt, was am Montag vermisst wurde: denn da herrschte ein US-Feiertag und die Wall Street war geschlossen.

Sehr dynamisch fiel der DAX auf das Freitagstief von 15.300 Punkten und erholte sich von dort ebenso dynamisch. Als "Tuesday Reversal" sehen wir solche Bewegungen öfters und haben dazu passend auch Daniel Saurenz wieder im Interview bei Andreas Bernstein zu Gast.

Er kommentiert die Situation mit dem Sentiment und dem schwachen VDAX entsprechend und verweist auf Stärke bei einigen Einzelwerten wie der MTU Aero Engines. Das Unternehmen profitiert von der guten Auftragslage im Flugsektor und kann sich vom Aktienkurs her seinem Jahreshoch annähern. Ist hier noch weiteres Potenzial vorhanden?

Zweiter Wert ist die Deutsche Post, die ihr Gebührenmodell überarbeiten möchte. Kommt dies gut am Markt an?

Über bereits erfolgte Zahlen ist bei Nemetschek die Rede. Der Softwareanbieter für den Baubereich leidet mit den sensitiven Aussichten für die ganze Branche, kann aber an den Jahreszielen festhalten.

Mit News wartet BioNTech abermals auf, doch der Aktienkurs scheint wenig zu reagieren. Liegt dies an der Dauer, die mit einer Studie im Bereich der Krebsforschung einhergeht oder ist das Momentum für diesen Wert einfach raus?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

